Австралия предоставит Украине дополнительную военную помощь на 20 миллионов долларов — Finance.ua

Австралия предоставит Украине дополнительную военную помощь на 20 миллионов долларов

Сегодня 19:32 — Казна и Политика

Австралия предоставит Украине дополнительную военную помощь на 20 миллионов долларов

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко заявил, что Австралия предоставит Украине дополнительную военную помощь на 20 миллионов долларов.

По его словам, дополнительная помощь от австралийского правительства будет предусматривать противотанковое оружие и заряды к нему.

Речь идет о вооружении в 20 миллионов долларов.

«Для Австралии это большой шаг вперед. К тому же, предоставили помощь на сумму 70 миллионов долларов. Это уже четвертый пакет», — сказал он в эфире телемарафона.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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