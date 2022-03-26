Audi приостановила производство нескольких моделей из-за войны в Украине — Finance.ua
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Audi приостановила производство нескольких моделей из-за войны в Украине

Сегодня 07:52Технологии&Авто
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Audi приостановила производство нескольких моделей из-за войны в УкраинеAudi приостановила производство нескольких моделей из-за войны в Украине
В письме, отправленном дилерам, Audi сообщила, что «прекратит производство в некоторых местах на несколько дней или недель». Кроме того, Audi предупредила, что дилерские центры должны быть готовы к «значительно большим срокам доставки» этих моделей.
Предполагается, что Audi возобновит производство A4, A5, A6 и A7 в первую и вторую недели апреля, в то время как производство моделей TT, Q8 и Q4 e-tron планируется возобновить в середине апреля.
На самом деле, A1, A3, Q2 e-tron, Q5 и A8 не сильно пострадали от поставок из Украины.
Наибольшим препятствием для Audi является недостаток жгутов электропроводки, получаемых из Украины. Производство некоторых поставщиков полностью свернуто с начала войны, в то время как производство на других предприятиях было существенно уменьшено.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Телеканал 24
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