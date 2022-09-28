Арестованную суперъяхту российского олигарха продали за $37,5 миллионов — Finance.ua
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Арестованную суперъяхту российского олигарха продали за $37,5 миллионов

Фондовый рынок
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Арестованную суперъяхту российского олигарха продали за $37,5 миллионов
Арестованную суперъяхту российского олигарха продали за $37,5 миллионов, theguardian.com
Роскошная суперъяхта, отобранная у находящегося под санкциями российского олигарха Пумпянского, была продана неизвестному покупателю за $37,5 млн долларов. Это первая продажа такого рода после вторжения россии в Украину.
Об этом сообщает The Guardian.
72,5-метровая «Аксиома» была конфискована у сталелитейного миллиардера Дмитрия Пумпянского в марте после санкций Великобритании, ЕС и США.
Однако яхта, в которой есть бассейн, 3D-кинотеатр, тренажерный зал, джакузи и полностью оборудованный спа-салон, была продана не в пользу украинской стороны, а американскому инвестиционному банку JP Morgan, утверждающему, что Пумпянский задолжал ему 20,5 млн евро.
JP Morgan заявил, что тот факт, что миллиардер подвергся санкциям, означает, что условия кредита были нарушены, поскольку он по закону не может принимать платежи от Pyrene, и попросил суды Гибралтара задержать и продать яхту.
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Яхта была конфискована властями Гибралтара в марте после судебного иска от JP Morgan. Аукцион состоялся в августе, на который было подано 63 заявки.
Эта яхта — работа дизайнера суперъяхт Альберто Пинто. Она была построена компанией Dunya Yachts в Турции в 2013 году. При этом сначала яхта называлась Red Square (Красная площадь), а затем была переименована в Axioma (Аксиома). Она также была доступна для чартера других миллионеров за $558 500 в неделю.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Мінфін.com.ua
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