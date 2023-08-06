Аренда авто в Украине для иностранцев: что нужно знать, чтобы взять автомобиль напрокат — Finance.ua

Аренда авто в Украине для иностранцев: что нужно знать, чтобы взять автомобиль напрокат Сегодня 13:10 — Технологии&Авто

Аренда авто в Украине для иностранцев: что нужно знать, чтобы взять автомобиль напрокат

В Украине работают не только национальные прокатные компании, но и много международных фирм, сервис которых предназначен именно для иностранцев. Кроме этого, арендовать автомобиль в крупных городах можно с помощью сервиса каршеринга прямо через приложение в смартфоне, не посещая офис или сервисную станцию.

Прокат автомобиля в Украине возможен как на короткий, так и на длительный срок. То есть иностранец может арендовать авто как для одной поездки, так и на месяц или год. Заметим, что долгосрочная аренда обойдется значительно дешевле, ведь многие компании предлагают хорошие скидки.

Как правило, автомобили передают в аренду чистыми и с полным баком горючего. Это означает, что при возврате автомобиля необходимо его вымыть и заправить. Но если такой возможности нет, есть опция денежного возмещения. То есть вместо фактической мойки и заправки арендатор оплачивает стоимость этих услуг (дополнительно, или за счет задатка, если такой был предусмотрен).

Как иностранцу арендовать авто в Украине

Прокатные компании имеют типичные требования к водителям, которые хотят взять авто в аренду (они касаются как иностранцев, так и граждан Украины):

— ограничение по возрасту (от 21−23 лет);

— ограничение по стажу вождения (минимум 2−3 года).

Следует заметить, что человеку могут отказать в передаче автомобиля без объяснения причины. Это касается случаев, когда у арендатора имеются признаки нетрезвого состояния или он ведет себя неадекватно.

Документы, необходимые иностранцу для аренды авто в Украине:

1. Паспорт, который использовался для въезда в Украину

2. Водительское удостоверение

Обратите внимание, что в большинстве случаев арендатор должен вносить залог, который служит гарантией на случай повреждения автомобиля во время эксплуатации. Если при проверке авто не обнаружены повреждения, то залог в полном размере возвращается арендатору при возврате транспортного средства.

Кстати, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО (автогражданку) за 15 минут на нашем портале: Автогражданка онлайн на Finance.ua🚙

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.