Аренда авто в Украине для иностранцев: что нужно знать, чтобы взять автомобиль напрокат — Finance.ua
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Аренда авто в Украине для иностранцев: что нужно знать, чтобы взять автомобиль напрокат

Технологии&Авто
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Аренда авто в Украине для иностранцев: что нужно знать, чтобы взять автомобиль напрокат
Аренда авто в Украине для иностранцев: что нужно знать, чтобы взять автомобиль напрокат
В Украине работают не только национальные прокатные компании, но и много международных фирм, сервис которых предназначен именно для иностранцев. Кроме этого, арендовать автомобиль в крупных городах можно с помощью сервиса каршеринга прямо через приложение в смартфоне, не посещая офис или сервисную станцию.
Прокат автомобиля в Украине возможен как на короткий, так и на длительный срок. То есть иностранец может арендовать авто как для одной поездки, так и на месяц или год. Заметим, что долгосрочная аренда обойдется значительно дешевле, ведь многие компании предлагают хорошие скидки.
Как правило, автомобили передают в аренду чистыми и с полным баком горючего. Это означает, что при возврате автомобиля необходимо его вымыть и заправить. Но если такой возможности нет, есть опция денежного возмещения. То есть вместо фактической мойки и заправки арендатор оплачивает стоимость этих услуг (дополнительно, или за счет задатка, если такой был предусмотрен).

Как иностранцу арендовать авто в Украине

Прокатные компании имеют типичные требования к водителям, которые хотят взять авто в аренду (они касаются как иностранцев, так и граждан Украины):
— ограничение по возрасту (от 21−23 лет);
— ограничение по стажу вождения (минимум 2−3 года).
Следует заметить, что человеку могут отказать в передаче автомобиля без объяснения причины. Это касается случаев, когда у арендатора имеются признаки нетрезвого состояния или он ведет себя неадекватно.

Документы, необходимые иностранцу для аренды авто в Украине:

1. Паспорт, который использовался для въезда в Украину
2. Водительское удостоверение
Обратите внимание, что в большинстве случаев арендатор должен вносить залог, который служит гарантией на случай повреждения автомобиля во время эксплуатации. Если при проверке авто не обнаружены повреждения, то залог в полном размере возвращается арендатору при возврате транспортного средства.
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По материалам:
visitukraine.today
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