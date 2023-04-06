Аптечные продажи выросли на 350% в преддверии внедрения е-рецепта — Finance.ua
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Аптечные продажи выросли на 350% в преддверии внедрения е-рецепта

Фондовый рынок
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Аптечные продажи выросли на 350% в преддверии внедрения е-рецепта
Аптечные продажи выросли на 350% в преддверии внедрения е-рецепта
3 1 марта, накануне внедрения электронного рецепта на все рецептурные лекарственные средства, объемы аптечных продаж в денежном выражении выросли на 350% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 268% — в натуральном.
Об этом пишет профильный еженедельник «Аптека».
Украинцы из-за панических настроений на фоне начала действия электронного рецепта скупали как рецептурные, так и безрецептурные лекарства.
Объем продаж рецептурных лекарств составил 385% (год к году), безрецептурных — 271%.
В натуральном выражении рост составил 326% и 219% соответственно.
Напомним, с 1 апреля 2023 года рецептурное лекарство в аптеках Украины можно приобрести не только по бумажному, но и по электронному рецепту. При этом список рецептурных лекарств Министерство здравоохранения не расширяло.
Нововведение должно уменьшить количество ошибок, возникающих при ручном написании рецептов на бумаге, и сократить время, необходимое для обработки рецептов — соответственно, очереди станут меньше. Е-рецепт положительно скажется на обслуживании пациентов с хроническими заболеваниями, а кроме того, регулируемый учет лекарств — одно из требований перехода Украины к стандартам Европейского Союза, считают в Минздраве. На данный момент в министерстве не называют сроков полного перехода на е-рецепты.
По материалам:
Forbes.ua
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