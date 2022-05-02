Apple выпустила умную бутылку для воды Hidrate Spark за $80 — Finance.ua

Apple выпустила умную бутылку для воды Hidrate Spark за $80
В ассортименте компании Apple появился новый продукт — умная бутылка для воды Hidrate Spark.
В чем ее особенность?
Такая бутылка будет полезна пользователям, которые регулярно занимаются спортом или тренируются. Ее главная особенность — возможность отслеживать количество воды, которую потребляет владелец. Эта информация пересекается с другими деталями, связанными с пользовательским телом и режимом физической подготовки. Благодаря этому девайс информирует пользователей о необходимости пить воду через равные промежутки времени.
Новая серия смарт-бутылок Hidrate Spark включает четыре модели. Это Hidrate Spark объемом 590 мл, вариант Pro с объемом воды 710 мл, стальная версия объемом 620 мл и модель Pro Steel — топовый вариант емкостью 950 мл.
Помимо «умных» функций, бутылки могут поддерживать температуру напитков в течение всего дня.