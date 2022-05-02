Apple выпустила умную бутылку для воды Hidrate Spark за $80 — Finance.ua
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Apple выпустила умную бутылку для воды Hidrate Spark за $80

02.05.2022, 01:21Технологии&Авто
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Apple выпустила умную бутылку для воды Hidrate Spark за $80Apple выпустила умную бутылку для воды Hidrate Spark за $80
В ассортименте компании Apple появился новый продукт — умная бутылка для воды Hidrate Spark.

В чем ее особенность?

Такая бутылка будет полезна пользователям, которые регулярно занимаются спортом или тренируются. Ее главная особенность — возможность отслеживать количество воды, которую потребляет владелец. Эта информация пересекается с другими деталями, связанными с пользовательским телом и режимом физической подготовки. Благодаря этому девайс информирует пользователей о необходимости пить воду через равные промежутки времени.
Apple выпустила умную бутылку для воды Hidrate Spark за $80
Новая серия смарт-бутылок Hidrate Spark включает четыре модели. Это Hidrate Spark объемом 590 мл, вариант Pro с объемом воды 710 мл, стальная версия объемом 620 мл и модель Pro Steel — топовый вариант емкостью 950 мл.
Помимо «умных» функций, бутылки могут поддерживать температуру напитков в течение всего дня.

Сколько это стоит?

Цены следующие:
  • Hydrate Spark 3 — 60 долларов;
  • HidrateSpark PRO — 60 долларов;
  • HidrateSpark STEEL — 70 долларов;
  • Hidrate Spark Pro Steel — 80 долларов.
По материалам: Engadget
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