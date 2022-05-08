Apple работает над превращением iPad в полноценный компьютер — Finance.ua

Apple работает над превращением iPad в полноценный компьютер

Планшеты iPad могут похвастаться мощным железом, но не поддерживают macOS и приложения с привычным десктопным интерфейсом. Похоже, что Apple всё же задумалась о подобном сценарии работы фирменных устройств — об этом свидетельствует один из новых патентов компании.

Документ описывает возможность подключения планшета к внешней клавиатуре, после чего он переходит в режим ноутбука. При этом пользовательский интерфейс меняется соответствующим образом, практически полностью копируя macOS. Из интересного можно также отметить улучшенную мультизадачность с открытием приложений в окнах с изменяемыми размерами, что позволяет быстрее переключаться и обмениваться контентом между ними.

В тексте патента также говорится, что крепление планшета к клавиатуре осуществляется за счёт магнитов. Кроме того, в шарнире имеется место для хранения стилуса Apple Pencil. В клавиатуру также могут быть встроены дополнительные компоненты, такие как камера для видеоконференций, микрофон или проектор.

Недавно Марк Гурман из Bloomberg заявил, что Apple может работать над тремя режимами для iPad, которые бы запускались автоматически на основе действий пользователя и других факторов. Стандартный будет похож на iPadOS в нынешнем виде. При использовании Apple Pencil интерфейс перестроится под работу с аксессуаром а описанный им профессиональный режим полностью совпадает с информацией из нового патента.

Есть вероятность, что Apple представит нововведение в iPadOS на конференции WWDC 2022, которая стартует 6 июня.

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