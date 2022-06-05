Apple объявила о повышении цен на iPhone по всему миру — Finance.ua
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Apple объявила о повышении цен на iPhone по всему миру

05.06.2022, 01:24Технологии&Авто
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По предварительным данным, абсолютно все модели и модификации новых смартфонов компании подорожают на $100 долларов, а некоторые модификации могут стать дороже.
Рост цен коснется не только новых iPhone, но и ноутбуков MacBook, моноблоков iMac и других продуктов бренда, включая наушники.
Помимо высокой инфляции, стоимость разнообразных запчастей и комплектующих растет ежегодно, как и заработная плата сотрудников. Все это приводит к росту себестоимости, и именно поэтому новые продукты компании станут еще дороже. Подобное событие вряд ли кому-то понравится, но все новые модели и товары компании возрастут в цене.
Компания Apple не планирует, по крайней мере пока, поднимать цены на свои электронные устройства, которые сейчас доступны для покупки. Однако следует учитывать, что после выхода новых моделей они будут дешевле, чем раньше.
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Поэтому купить по привлекательной цене iPhone 13 Pro Max в ближайшем будущем не удастся, поскольку после выхода iPhone 14 модель 2021 года не слишком упадет в цене, а значит, подавляющему большинству потенциальных покупателей она по-прежнему окажется не по карману.
При этом эксперты отмечают, что увеличение цен, скорее всего, не отразится на продаже продукции бренда.
Кстати, как пишет itechua, последний раз бренд повышал расценки на свою продукцию в 2017 году, когда был выпущен iPhone X. Это мобильное устройство на момент своего выхода стало самым дорогим за историю Apple, поскольку оно получило первоначальную стоимость в $1000 долларов.
По материалам: itechua
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