Apple начнет собирать MacBook во Вьетнаме — Finance.ua
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Apple начнет собирать MacBook во Вьетнаме

Технологии&Авто
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Apple начнет собирать MacBook во Вьетнаме
Apple начнет собирать MacBook во Вьетнаме
Согласно новому отчету японского издания Nikkei Asia, в мае следующего года компания Apple запустит производство MacBook во Вьетнаме.
Уже два года она собирает AirPods во Вьетнаме. В прошлом году добавились iPad и Apple Watch.
Apple осваивает новые рынки для диверсификации производства и снижения зависимости от Китая. Так, в случае внезапного карантина на заводе компания не столкнется с нехваткой устройств, а просто перераспределит мощности и все останутся с новыми устройствами.
Как сообщают источники, Apple два года работала над переносом производства MacBook во Вьетнам. Это гораздо сложнее, поскольку сами устройства и компоненты больше.
Также в следующем году Apple планирует увеличить объем производства iPhone в Индии. Часть производства AirPods и наушников Beats также будут перенесены в эту страну.
По материалам:
iLenta
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