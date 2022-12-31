Apple начнет собирать MacBook во Вьетнаме — Finance.ua

Apple начнет собирать MacBook во Вьетнаме Сегодня 02:34 — Технологии&Авто

Apple начнет собирать MacBook во Вьетнаме

Согласно новому отчету японского издания Nikkei Asia, в мае следующего года компания Apple запустит производство MacBook во Вьетнаме.

Уже два года она собирает AirPods во Вьетнаме. В прошлом году добавились iPad и Apple Watch.

Apple осваивает новые рынки для диверсификации производства и снижения зависимости от Китая. Так, в случае внезапного карантина на заводе компания не столкнется с нехваткой устройств, а просто перераспределит мощности и все останутся с новыми устройствами.

Как сообщают источники, Apple два года работала над переносом производства MacBook во Вьетнам. Это гораздо сложнее, поскольку сами устройства и компоненты больше.

Также в следующем году Apple планирует увеличить объем производства iPhone в Индии. Часть производства AirPods и наушников Beats также будут перенесены в эту страну.

iLenta По материалам:

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