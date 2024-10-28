Анонимные криптокошельки: защита данных и приватность транзакций без компромиссов — Finance.ua

ПАРТНЕРСКАЯ Анонимные криптокошельки: защита данных и приватность транзакций без компромиссов Сегодня 10:11 — Криптовалюта

Анонимные криптокошельки: ваш щит в мире цифровых финансов

Существует расхожее заблуждение в том, что криптовалюты анонимны по умолчанию. Это совсем не так. Для подтверждения транзакций нодам нужны IP-адреса кошельков, и они получают их. Хакеры, корпорации и госрегуляторы размещают множество собственных нод по миру и так собирают информацию. Чтобы защитить свою приватность, нужно использовать проверенный криптокошелек . Это важно для обеспечения безопасности активов и данных, особенно если речь идет о бизнесе.

Главные фичи безопасного и анонимного криптокошелька

Выбирая продукт для своей компании, важно удостовериться в том, что в нем есть:

автоматическая генерация адресов для приема оплат клиентов;

возможность создавать неограниченное число субкошельков и адресов в них;

настройка автовыводов на адреса холодных кошельков;

массовые выплаты для удобной отправки средств получателям по списку;

встроенная AML-проверка криптокошелька, для получения оперативной информации об уровнях рисковости криптовалют;

возможность создавать и выгружать балансовые отчеты;

простая API-интеграция с сайтом, торговой платформой или CRM-системой;

многопользовательский доступ для привлечения необходимого числа сотрудников.

Все перечисленное обеспечит комфортную работу и управление прозрачными криптофинансовыми потоками, даже если они поступают из разных центров прибыли. Однако для компаний этого недостаточно, нужны еще технологии, гарантирующие безопасность и надежность. Вот что предлагает бизнесу анонимный биткоин кошелек BitHide.

Установка ПО на оборудование клиента

Программное обеспечение кошелка работает на подконтрольном только клиенту сервере. Это делает хозяина бизнеса владельцем всех данных кошелька и исключает вероятность влияния третьих лиц на управление финансами компании.

Владение seed-фразой

Только имея мнемоническую фразу, можно называть себя владельцем криптоактивов. С ней будет легко восстановить доступ к финансам в любом другом кошельке.

Шифрование данных

История использования кошелька надежно шифруется 512-битным ключом, который на сегодняшний день нельзя взломать. Сам автоматически сгенерированный случайным образом ключ пользователь получает в ходе настройки учетной записи кошелька.

Надежное скрытие IP-адреса

В BitHide реализована уникальная технология Dark Wing, представляющая собой синтез VPN и Tor. Первый обеспечивает беспроблемную синхронизацию с нодой, а второй эффективно меняет адрес кошелька. Так, на ноду попадает трижды измененный IP-адрес, вычислить реальный почти невозможно.

Автоматическое бэкапирование

Вся история использования кошелька копируется в зашифрованном 512-битным ключом виде. В случае проблем с сервером, кошелек можно будет восстановить из копии.

Заключение

Перебирая анонимные крипто кошельки важно обращать внимание не только на технологии, обеспечивающие безопасность и приватность, но и на полноту инструментария для комфортного управления криптофинансами компании. Без этого работа с криптовалютой, особенно из разных центров прибыли, превратится в хаос.

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