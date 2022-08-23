Аналитики зафиксировали второй подряд недельный отток из криптофондов — Finance.ua
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Аналитики зафиксировали второй подряд недельный отток из криптофондов

Финтех и Карты
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Аналитики зафиксировали второй подряд недельный отток из криптофондов
Аналитики зафиксировали второй подряд недельный отток из криптофондов
Отток средств из криптовалютных инвестиционных продуктов с 13 по 19 августа составил $9 млн против $17 млн неделей ранее. Такие оценки привели аналитики CoinShares.
Аналитики зафиксировали второй подряд недельный отток из криптофондов
Объем торгов ($1 млрд) показал второе минимальное значение в этом году и оказался на 55% ниже среднего показателя.
В традиционных биткоин-фондах наблюдался отток в размере $15 млн. В структуры, которые позволяют открывать шорты по первой криптовалюте, зафиксирован приток средств ($0,2 млн).
Поступления в продукты на базе Ethereum ($3 млн) продолжились девятую неделю подряд, но минимальными темпами. Несмотря на возросший интерес в преддверии The Merge 15–16 сентября, с начала года Ethereum-фонды ощутили отток в размере $296,8 млн.
В фонды на базе корзины альткоинов инвесторы за неделю суммарно вложили $2,7 млн. Среди отдельных инструментов выделились фонды на базе Solana (-$1,4 млн).
Аналитики зафиксировали второй подряд недельный отток из криптофондов
Если хотите безопасно покупать, хранить и продавать криптовалюты, такие как Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin и другие, лучшим вариантом станет CoinBase. Это крупнейшая в мире биржа криптовалют с более чем 35 миллионами пользователей в 100 странах мира.

Хочу работать с криптой

По материалам:
Forklog
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