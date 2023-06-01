Аналитики подсчитали, во сколько россии обошелся ракетный террор в мае — Finance.ua

Аналитики подсчитали, во сколько россии обошелся ракетный террор в мае Сегодня 11:35

Аналитики подсчитали, во сколько россии обошелся ракетный террор в мае

В мае россия выпустила по территории Украины более 500 ракет и дронов-камикадзе общей стоимостью около 1,7 миллиарда долларов. Около 90% этих ракет и БПЛА были перехвачены украинским ПВО. Такие подсчеты сделали журналисты издания Kyiv Post.

На основе официальных сведений украинского Генштаба, издание подсчитало, что за месяц агрессор выпустил по Украине 401 дрон-камикадзе типа Shahed-136, из которых силами ПВО были перехвачены 362 или более 90%.

Стоимость одного такого дрона составляет около 20 000 долларов, поэтому их применение стоило россии не менее 8 млн долларов, если учитывать только стоимость самих аппаратов и не принимать во внимание другие неизбежные сопутствующие расходы.

Также россия применила против Украины несколько видов ракет воздушного, морского и наземного базирования:

ракеты Х-101−555 — 114 запущено, 106 сбито (93%), оценочная стоимость составляет 1,48 млрд долларов.

ракеты «Калибр» — 29 запущено, 26 уничтожено (90%); 155 млн дол.

ракеты «Кинжал» — 7 запущено; 7 уничтожено (100%); 28 млн дол.

ракеты «Искандер» и С-400 — 16 выпущено; 16 уничтожено (100%), 48 млн дол.

ракеты Х-22 — 5 выпущено; 5 уничтожено (100%); 5 млн дол.

ракеты С-300 — 12 выпущено; 5 уничтожено (40%); 5 млн дол.

другие неуправляемые ракеты — 7 выпущено; 7 уничтожено (100%); неизвестная стоимость.

Издание отмечает, что самые массовые атаки «Шахедов» были 27/28 мая, когда враг запустил по Украине 54 беспилотника, из которых ПВО сбила 96,3%. Наиболее интенсивные комбинированные атаки (ракет и дронов) были 28/29 мая, когда враг выпустил совокупно 86 ракет и беспилотников, из которых 89,5% были уничтожены.

УНІАН По материалам:

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