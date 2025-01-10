Аналитик рассчитал Индекс «Киевской перепички» (инфографика) — Finance.ua

Аналитик рассчитал Индекс «Киевской перепички» (инфографика) Сегодня 09:44 — Личные финансы

Аналитик рассчитал Индекс «Киевской перепички» (инфографика), nashkiev.ua

Согласно анализу инфляционных процессов последнего десятилетия через призму легендарного фастфуда, цена киевской перепички составляла бы 23 гривны, если бы ее стоимость корректировалась по индексу инфляции.

Об этом сообщил аналитик ICU Михаил Демкив.

«Постоянно хочется проверить, насколько показатель инфляции за много лет соотносится с бытовыми вещами. Мы привыкли смотреть на то, как цены выросли за месяц или год, но не за десять. На самом деле трудно найти товар, который оставался бы неизменным столь длительный период времени. Знаменитая киевская перепичка — чем не вариант такой неизменности», — отметил он.

Индекс лепешки

Отмечается, что в 2010 году стоимость киевской перепички составляла 4 грн 50 коп., а сегодня ее цена достигла 50 грн.

Это означает, что цена продукта выросла на 1011%, что больше, чем в десять раз.

В то же время индекс инфляции за этот период увеличился на 409%, что указывает на пятикратное повышение общего уровня цен.

Такая диспропорция свидетельствует о значительном ускорении роста стоимости определенных товаров на фоне общей экономической инфляции.

Діло По материалам:

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