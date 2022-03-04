Американская торговая палата призывает компании США и других стран прекратить работу в России — Finance.ua

Американская торговая палата призывает компании США и других стран прекратить работу в России

Сегодня 12:43

Президент Американской торговой палаты в Украине Энди Гундер призвал компании из США и мультинациональные компании закрыть все свои операции в России.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Компании США должны прекратить наживаться в государстве-парии, которое убивает невинных женщин и детей и атакует атомную электростанцию в Европе в 21 веке», — заявил Гундер.

AmCham в конце февраля уже обращалась к штаб-квартирам своих членов с просьбой пересмотреть свою деятельность в РФ из-за военной агрессии России против Украины.

Однако ряд крупных компаний, в частности, Coca-Cola и Burger King заявили о намерении продолжать работу в России.

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