Американская торговая палата призывает компании США и других стран прекратить работу в России — Finance.ua
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Американская торговая палата призывает компании США и других стран прекратить работу в России

Сегодня 12:43
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Президент Американской торговой палаты в Украине Энди Гундер призвал компании из США и мультинациональные компании закрыть все свои операции в России.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Компании США должны прекратить наживаться в государстве-парии, которое убивает невинных женщин и детей и атакует атомную электростанцию в Европе в 21 веке», — заявил Гундер.
AmCham в конце февраля уже обращалась к штаб-квартирам своих членов с просьбой пересмотреть свою деятельность в РФ из-за военной агрессии России против Украины.
Однако ряд крупных компаний, в частности, Coca-Cola и Burger King заявили о намерении продолжать работу в России.
По материалам: Економічна Правда
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