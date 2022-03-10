Американская General Electric частично уходит из россии — Finance.ua
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Американская General Electric частично уходит из россии

Сегодня 06:03Фондовый рынок
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Американская General Electric частично уходит из россииАмериканская General Electric частично уходит из россии
Крупнейший в мире производитель многих видов техники компания General Electric уходит из россии, но продолжит предоставлять необходимое медицинское оборудование и поддержку существующих энергетических услуг в регионе.
Об этом сообщает Reuters.
«General Electric заявила, что прекращает деятельность в россии, за исключением предоставления необходимого медицинского оборудования и поддержки существующих энергетических услуг в регионе», — говорится в сообщении.
В россии компания General Electric работает с начала 1920-х годов, она участвует в решении ключевых инфраструктурных задач в энергетике, авиастроении и здравоохранении.
Отмечается, что в россии и странах СНГ работают более 1000 сотрудников General Electric.
General Electric — американская многоотраслевая корпорация, крупнейший в мире производитель многих видов техники, включая локомотивы, энергетические установки, газовые турбины, авиационные двигатели, медицинское оборудование, производит также осветительную технику, пластмассы и герметики.
По материалам: УНІАН
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