Американцы будут выпускать шины из одуванчиков: их готовят для военной техники — Finance.ua
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Американцы будут выпускать шины из одуванчиков: их готовят для военной техники

12.04.2022, 00:40Технологии&Авто
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Шинный концерн GoodYear анонсировал шины нового поколения. Резину для них будут получать не из натурального каучука, а из одуванчиков. Об этом сообщает Top Gear.
Технологи американского концерна давно уже искали замену традиционному каучуку. Дело в том, что его получают из сока тропического растения гевеи. Себестоимость сырья немалая, да и логистика его поставок зачастую сложная — 90% каучука поступает из южных стран. К тому же, на взращивание одного дерева гевеи необходимо 7 лет.
В ходе исследований изучили 2500 разных растений. Выяснилось, что ближе всего к каучуку по свойствам — корни одуванчика. Шины из этого материала по своим качествам ничем не уступают обычным каучуковым. Примечательно, что первыми такие покрышки получат американские боевые самолеты, а уже затем — автомобили.
К тому же, одуванчик гораздо более неприхотливое растение, чем гевея. Для его выращивания не нужен влажный тропический климат — он отлично себя чувствует и на европейских широтах, а растет гораздо быстрее. Себестоимость такого сырья значительно ниже, да и для экологии одуванчиковые поля будут полезными.
К слову, GoodYear — не единственный шинный гигант, планирующий использовать одуванчики в качестве сырья для своей продукции. Аналогичный проект вот уже не один год воплощает в жизнь Continental.
По материалам: Фокус
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