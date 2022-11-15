Amazon планирует уволить 10 тысяч сотрудников — NYT — Finance.ua
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Amazon планирует уволить 10 тысяч сотрудников — NYT

Мир
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Amazon планирует уволить 10 тысяч сотрудников — NYT
Amazon планирует уволить 10 тысяч сотрудников — NYT
Интернет-гигант Amazon уже начиная с этой недели планирует уволить примерно 10 000 человек — это станет самым большим сокращением в истории компании.
Об этом пишет The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

Кого планируют сокращать

Сокращения коснутся в основном разработчиков, например, работающих над голосовым помощником Alexa, а также сотрудников подразделения розничной торговли и отдела кадров, рассказали собеседники газеты на условиях анонимности.
«Общее количество увольнений остается изменчивым. Но если оно останется на уровне 10 000, это составит примерно 3 процента штатных сотрудников Amazon и менее 1 процента ее глобальной рабочей силы, насчитывающей более 1,5 миллиона человек и в основном состоящего из почасовых работников», — пишет NYT.
Планируемое сокращение Amazon во время критического сезона праздничных покупок — когда компания обычно ценит стабильность — показывает, как быстро глобальная экономика оказывает давление на нее, заставляя сокращать бизнес, который годами был перегружен персоналом или не выполнял своих обязательств.
«Amazon также станет последней технологической компанией, которая уволит работников, за сохранность которых только недавно боролась. Ранее в этом году гигант электронной коммерции более чем вдвое увеличил верхний предел денежной компенсации для своих технических работников, ссылаясь на «особенно конкурентный рынок труда», — напоминает газета.
Пандемия привела к самой прибыльной эпохе в истории Amazon, поскольку потребители потянулись к онлайн-покупкам, а компании — к ее облачным вычислительным сервисам. Через два года Amazon удвоил свою рабочую силу и направил свои прибыли на расширения и эксперименты.
Но в начале этого года рост Amazon замедлился до самых низких темпов за последние два десятилетия, поскольку подъем из-за пандемии остановился. Компания столкнулась с высокими затратами из-за решений о чрезмерных инвестициях и быстром расширении, в то время как изменения в покупательских привычках и высокая инфляция снизили продажи.
В последние месяцы Amazon также закрыл или урезал некоторые инициативы, включая Amazon Care, сервис, оказывающий первичную и вторичную медицинскую помощь.
По материалам:
Економічна Правда
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