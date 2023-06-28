Александр Кацуба: «5 составляющих успешной инвестиционной политики: опыт Польши для Украины» — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Александр Кацуба: «5 составляющих успешной инвестиционной политики: опыт Польши для Украины» Сегодня 12:35 — Личные финансы

Александр Кацуба: «5 составляющих успешной инвестиционной политики: опыт Польши для Украины»

Мы с партнерами тоже после начала полномасштабного вторжения открыли филиал в Польше по инициативе наших сотрудниц, которые переехали в эту страну, спасая своих детей от российских ракет. Именно та простота, с которой мы открыли предприятие на довольно зарегулированном в Европейском Союзе финансовом рынке, и вдохновила меня написать этот материал. Такой же положительный опыт работы в Польше имеет много наших предпринимателей.

По оценкам министра экономики Украины Юлии Свириденко, по завершении войны, чтобы выйти на уровень с европейскими соседями, Украина должна привлекать по 70 миллиардов евро в год. Украине за все годы независимости удалось привлечь около 50 миллиардов евро или примерно 1,2 тысячи евро на одного украинца.

За то же время — последние 30 лет — Польша привлекла почти триллион евро иностранных инвестиций, или примерно 25 тысяч евро на каждого поляка. Последние 10 лет украинцы внесли значительный вклад в эту феноменальную сумму, и — особенно — после 24 февраля 2022 года. И все больше украинских компаний смотрят на Польшу и как на альтернативный рынок, и как на точку входа на европейский рынок.

Как полякам удалось добиться такого успеха? Здесь есть 4 ключевые составляющие:

Институционные реформы, проведенные Польшей на пути к ЕС и НАТО. Это создало мощный фундамент. Качественная квалифицированная рабочая сила. Доступ к рынку ЕС. Акцентированная государственная инвестиционная политика, удобные сервисы для инвестирования и умение центральных и региональных властей работать с инвесторами.

Первые три фактора я не вижу смысла обсуждать, потому что этим должны заниматься профильные эксперты. Кроме того, Украина постепенно гармонирует со стандартами ЕС и будет продолжать этот путь. А вот тому, как польское государство создает инфраструктуру для инвестирования в разных областях экономики, нам стоит поучиться. Ибо для многих инвесторов — особенно тех, кто будет собираться строить в Украине промышленное предприятие или «заводить» большую сеть в ритейл — именно качество государственного сервиса, помощь и НЕ создание препятствий будет решающим фактором.

Какими недорогими, довольно простыми и доступными инструментами можно значительно повысить инвестиционную привлекательность Украины и ее регионов?

Привлечение инвестиций является национальным приоритетом и рассматривается как вопрос национальной безопасности. До недавнего времени официально в Польше существовало 14 свободных экономических зон, исключительно в рамках которых предприниматели могли получить налоговые льготы. В июне 2018 года был принят закон о поддержке иностранных инвестиций, расширяющий границы зон до границ страны — с этого времени вся Польша стала свободной экономической зоной. Предприниматели могут получить поддержку государства сроком от 10 до 15 лет в зависимости от размера государственной поддержки в регионе: чем выше уровень безработицы и менее развита инфраструктура — тем размер государственной помощи выше. Чтобы воспользоваться государственной поддержкой для бизнеса в Польше, предприниматель должен выполнить соответствующие требования, как количественные (минимальная сумма инвестиций зависит от уровня безработицы в регионе), так и качественные (вклад в инфраструктуру региона, сотрудничество с кластерами, научно-техническими институтами и т. п. ). Если все условия выполнены, предприниматель получает от государства освобождение от уплаты налога на прибыль, рассчитанное в соотношении с собственными расходами, и освобождение от налога на недвижимость. При этом основным условием использования государственной помощи есть получение разрешения на ведение бизнеса в Польше. Необходимо учесть, что налоговое освобождение распространяется только на указанные в разрешении виды деятельности. Минимизация таможенного контроля. Пока мы не можем — как Польша — полностью убрать фактор таможенного контроля из-за членства в Европейском Союзе. Но упрощение таможенных процедур значительно упростит логистику для построения производственных цепей, что будет стимулировать открытие в Украине предприятий по производству комплектующих для разных отраслей промышленности. Сниженные налоги для малого и среднего бизнеса в первые годы работы предприятий. В 2019 году в польский в «Закон о налоге на прибыль» были внесены существенные изменения в размере ставок налога, что в значительной степени повлияло на малый и средний бизнес: 19% — общий налог на прибыль; 9% — льготная ставка налога на прибыль для налогоплательщиков, доход которых в налоговом году не превышал суммы злотых, эквивалентной 1 200 000 евро. По данным Министерства финансов Польши, почти 2 млн налогоплательщиков страны освобождены от уплаты налога с доходов физических лиц. Это молодые люди до 26 лет, работающие по трудовому или гражданско-правовому договору. Снижение ставки налога на прибыль используется в Польше для компаний, связанных с инновационными технологиями. Качественная законодательная база в области инвестиций гармонизирована с нормами Европейского Союза. Контроль за вложениями граждан из других стран в Польшу регулируется и контролируется Кодексом коммерческих компаний, Законами «О контроле над инвестициями», «Об инвестиционных фондах», «Об иностранных инвестициях», «О приобретении недвижимого имущества иностранцами». Качественный инвестиционный сервис на национальном и региональном уровне. Иностранные инвесторы могут получить помощь в Польском агентстве информации и иностранных инвестиций. Правительственное учреждение специально создано для содействия увеличению притока прямых инвестиций и всячески содействует инвесторам. Оно проводит для начинающих предпринимателей и бизнесменов в Польше необходимые процедуры, связанные с инвестированием, обеспечивает допуск к информации, помогает в поиске партнеров, поставщиков, получении льгот. При обращении к этому агентству, там всегда помогут начинающим инвесторам, желающим вложить средства в экономику Польши. Сюда относятся: выбор инвестиционной площадки; выбор организационно-правовой формы компании или фонда и особенности регистрации; разработка концепции инвестпроекта; информацию об актуальных инвестиционных предложениях, стимулах и льготах; поиск партнеров; посещение страны; облегчение контактов с органами власти.

Итогом эффективной государственной политики является то, что 96% иностранных инвесторов выражают желание инвестировать в Польшу снова и 88% опрошенных компаний намерены увеличить или сохранить тот же уровень расходов на инвестиции в Польше. Темп реинвестирования в Польшу является одним из самых высоких в ЕС. И именно это позволяет полякам стабильно увеличивать долю своей экономики в ЕС и постепенно стать инвестором в экономику соседей по Европейскому Союзу. К примеру, ежегодные инвестиции поляков в немецкую экономику уже превысили 2 миллиарда евро.

Может ли Украина подражать этому опыту? Да, безусловно может. Чтобы достичь правительственных планов по привлечению инвестиций после войны, мы просто должны это сделать. Но для этого нужны четкие действия правительства, сложившаяся инвестиционная политика и желание видеть в бизнесе партнера в развитии государства, а не исключительно налогоплательщика.

Alphagas По материалам:

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