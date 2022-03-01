Актуальная информация — Finance.ua

Актуальная информация
Сегодня 10:56 — Личные финансы
Уважаемые клиенты, к сожалению, сотрудники контакт-центра Банка не в состоянии добраться до своих рабочих мест, поэтому просим обратить внимание на актуальную информацию:
- Банк в полном объеме производит все безналичные платежи;
- Все платежные карты Visa, эмитированные Банком, работают в обычном режиме;
- Apple Pay и Google Pay также работают;
- Мобильное приложение MyBank365 и другие дистанционные сервисы Банка работают стабильно;
- Пополнять банкоматы наличными будем при первой возможности;
- О работе отделений Банка будем уведомлять дополнительно.
При возникновении дополнительных вопросов присылайте их в мессенджеры Facebook и Instagram.
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