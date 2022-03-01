Актуальная информация — Finance.ua

ПРОМО

Актуальная информация

Сегодня 10:56 — Личные финансы

Уважаемые клиенты, к сожалению, сотрудники контакт-центра Банка не в состоянии добраться до своих рабочих мест, поэтому просим обратить внимание на актуальную информацию:

Банк в полном объеме производит все безналичные платежи;

Все платежные карты Visa, эмитированные Банком, работают в обычном режиме;

Apple Pay и Google Pay также работают;

Мобильное приложение MyBank365 и другие дистанционные сервисы Банка работают стабильно;

Пополнять банкоматы наличными будем при первой возможности;

О работе отделений Банка будем уведомлять дополнительно.

При возникновении дополнительных вопросов присылайте их в мессенджеры Facebook и Instagram.

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