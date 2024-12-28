Акции авиакомпаний опережают другие рынки больше десяти лет — Finance.ua
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Акции авиакомпаний опережают другие рынки больше десяти лет

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Рекордный год для путешествий в США подталкивает акции авиакомпаний к стремительному годовому росту.
Об этом пишет Bloomberg.
Индекс S&P Supercomposite Airlines подскочил на 60% в 2024 году по сравнению с 27% ростом индекса S&P 500. Это лучший год для отраслевого индекса с 2014 года, когда он в последний раз опередил на такую ​​величину более широкий рынок.
Акции United Airlines Holdings Inc., авиакомпании-лидера индекса, в этом году выросли на 144%, что делает ее четвертым крупнейшим игроком среди S&P 500.
Американцы летают беспрецедентно много, а по данным Министерства транспорта США, на 2024 год приходится 10 самых больших дней путешествий за всю историю Администрации транспортной безопасности.
Между тем крупнейший биржевой фонд США Global Jets ETF с капиталом 1,1 млрд долл., связанный с международными авиаперевозками, демонстрирует резкий рост краткосрочного интереса.
По материалам:
Економічна Правда
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