Акции Amazon и Google пережили рекордное падение с 2008 года и повлекли за собой индекс Nasdaq — Finance.ua

Акции Amazon и Google пережили рекордное падение с 2008 года и повлекли за собой индекс Nasdaq

Сегодня 15:19 — Фондовый рынок

Акции Amazon и Google пережили рекордное падение с 2008 года и повлекли за собой индекс Nasdaq

Из-за слабых финансовых результатов техногигантов — Amazon, Google и Apple — индекс Nasdaq в апреле просел на 13,3%, пишет CNBC.

С начала 2022 года американские инвесторы стали отказываться от вложений в технологический сектор, опасаясь роста инфляции и повышения процентных ставок. Ситуацию усилило вторжение России в Украину в феврале, последовавший за этим рост цен на топливо и постоянный недостаток рабочей силы — все эти факторы стали отражаться на доходах технологического сектора.

В последний раз Amazon и Google переживали подобные события в ноябре 2008 года, когда Amazon потеряла в цене 25,4% (23,8% по итогам апреля 2022 г.), а Google — 18,5% (и 18% в апреле 2022 года).

В рекордном замедлении роста выручки Amazon самый крупный онлайн-ретейлер и облачный провайдер обвинил падение онлайн-продаж и рост расходов.

У Apple рост квартальных доходов составил 9%, но компания напугала инвесторов проблемами с цепочками поставок и приостановкой производств в Китае из-за связанных с пандемией карантинов и локдаунов — во II квартале неблагоприятные факторы могут обойтись компании в сумму от $4 до $8 млрд. В результате акции Apple подешевели на 4%.

Alphabet, владеющий Google, расстроил инвесторов замедлением роста — год назад пандемия принесла аномально высокие показатели, а теперь население возвращается на рабочие места.

Негатив трех крупных игроков вызвал падение индекса Nasdaq, который только за апрель просел на 13,3%. Здесь снова напрашивается сравнение с кризисом 2008 года: тогда в октябре Nasdaq сдулся на 18%, а в ноябре еще на 11%.

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