Airbus планирует отказаться от российского титана — Finance.ua

Airbus планирует отказаться от российского титана Сегодня 01:21 — Технологии&Авто

Airbus планирует отказаться от российского титана

Airbus в течение нескольких месяцев избавится от зависимости от российского титана.

Об этом сообщил R euters со ссылкой на заявление исполнительного директора Airbus Defense & Space Майкла Шолхорна.

Шолхорн подчеркнул, что «это будет вопрос месяцев, а не лет».

«Я не могу назвать вам точную дату. Это относительно сложный процесс с сертификацией и всем остальным, что требует авиация, но это произойдет», — сказал бывший операционный руководитель Airbus на брифинге по устойчивому развитию компании.

Пока Airbus ищет альтернативных поставщиков, их конкурент Boeing приостановил закупки титана из россии еще весной. Источники отрасли говорят, что компания расширила закупки из Соединенных Штатов и Японии. Однако сертификация новых поставщиков по строгим аэрокосмическим стандартам может занять годы.

россия является крупнейшим производителем титана, стратегического металла, который ценится за его прочность при небольшом весе. Используется в авиационных двигателях и шасси больших самолетов.

Ранее Airbus призвал Запад не блокировать импорт титана из россии. В компании считают, что санкции прежде всего нанесут ущерб западному производству и слабо навредят российской экономике. Европейский Союз до сих пор не ввел ограничения на закупку титана.

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НВ По материалам:

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