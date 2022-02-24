Аграрии засеяли рекордные 1,4 млн га озимым рапсом — Finance.ua

Аграрии засеяли рекордные 1,4 млн га озимым рапсом

Сегодня 05:59 — Аграрный рынок

Аграрии засеяли 1,4 млн га озимым рапсом под урожай-2022 года, что является наибольшей площадью под озимым рапсом за всю историю Украины.

Об этом говорится в сообщении ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ), передают Українськi Новини.

«Под урожай 2022 года украинские аграрии засеяли наибольшую площадь озимого рапса за всю историю Украины. Согласно данным Государственной службы статистики, посевные площади озимого рапса составляют 1,4 млн га, что на 40% превышает показатель прошлого года», — говорится в нем.

Согласно сообщению, пока критических условий для перезимовки озимого рапса нет, соответственно, можно надеяться на неплохие урожаи при дальнейших благоприятных погодных условиях.

Поэтому с учетом посевов ярового рапса (доля которого находится на уровне 4-5% от общих посевов), следует ожидать общий валовой сбор около 3,9 млн тонн.

«Основной причиной столь резкого роста посевных площадей под рапсом является высокая цена на все масличные культуры на мировом рынке, включая рапс. Начиная с июля 2021 года, наблюдалась постоянно растущая ценовая динамика, что и послужило стимулом для увеличения посевов», — сообщила аналитик УКАБ Светлана Литвин.

Отмечается, что посевные площади под рапсом подобного размера наблюдались в 2008 году, однако тогда валовой сбор составил 2,9 млн тонн.

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