Агентство S&P признало дефолт беларуси — Finance.ua

Агентство S&P признало дефолт беларуси Сегодня 16:39 — Фондовый рынок

Агентство S&P признало дефолт беларуси

Международное агентство S&P Global Ratings снизило суверенный кредитный рейтинг беларуси в иностранной валюте до SD/SD (ограниченный дефолт). Рейтинг выпуска еврооблигаций 2027 года снижен до D.

Рейтинг снижен, поскольку правительство беларуси не выплатило купонный доход в размере около 23 млн долларов по еврооблигациям 2027 года, номинированным в долларах США.

«В установленный срок, 29 июня 2022 года, правительство произвело платеж в белорусских рублях, валюте, не предусмотренной первоначальными условиями облигации, на счет, открытый в одном из белорусских банков. С тех пор власти пытаются установить альтернативные пути выплаты долларового долга», — говорится в сообщении.

По данным агентства, беларусь столкнулась с техническими трудностями при выплате долга в иностранной валюте, имеющегося у нее перед некоторыми кредиторами, с начала российско-украинского военного конфликта, а последовавшие за этим международные санкции лишили или значительно ограничили доступ белорусских властей к мировой финансовой инфраструктуре.

Каналы оплаты долларового долга, включая еврооблигации, больше не доступны правительству, отмечают в S&P.

Напомним, в конце июня россия оказалась в состоянии дефолта. Формально дефолт рф наступил 26 июня, когда закончился 30-дневный льготный период выплаты 100 млн долларов процентов по евробондам. До этого россия вовсю пыталась проводить платежи по облигациям на сумму 40 млрд долларов с момента своего вторжения в Украину 24 февраля.

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