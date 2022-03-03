Агентство Fitch снизило кредитный рейтинг России ниже «неинвестиционного уровня» — Finance.ua

Агентство Fitch снизило кредитный рейтинг России ниже «неинвестиционного уровня»

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Fitch

до уровня «В» — «высоко спекулятивные облигации». Ранее у России был рейтинг «ВВВ» — это «средний уровень надежности». Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 2 марта снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте России. Ранее у России был рейтинг «ВВВ» — это «средний уровень надежности».

При этом рейтинг поставлен на пересмотр с возможностью понижения, сообщается в прессрелизе агентства.

Строгие международные санкции в ответ на российские действия против Украины повысили риски для макрофинансовой стабильности РФ, являются огромным шоком для основных принципов кредитоспособности страны и могут взорвать готовность обслуживать государственный долг, говорится в сообщении агентства.

Происходящие события ослабят государственные финансы России, серьезно ограничат ее финансовую гибкость, заметно снизят тенденцию роста ВВП и повысят внутренние и геополитические риски и неопределенность.

Объявленные США и Европейским Союзом санкции, запрещающие какие-либо операции с Центральным банком России (ЦБР), окажут влияние на основные показатели кредитоспособности РФ больше, чем любые предыдущие санкции, считают аналитики агентства.

«Полная их реализация может сделать значительную часть международных резервов России непригодной для валютных интервенций, а существенная часть активов может быть заморожена. 32% валютных резервов России номинированы в евро и 16% в долларах США, и более половины находятся в странах, участвующих в санкциях (на конец июня 2021 года)», — указывают в агентстве Fitch.

Объявленные США и Европейским союзом санкции, запрещающие какие-либо операции с Центральным банком России (ЦБР), окажут влияние на основные показатели кредитоспособности РФ больше, чем любые предыдущие санкции, считают аналитики агентства.

«Полная их реализация может сделать значительную часть международных резервов России непригодной для валютных интервенций, а существенная часть активов может быть заморожена. 32% валютных резервов России номинированы в евро и 16% в долларах США, и более половины находятся в странах, участвующих в санкциях (на конец июня 2021 года)», — указывают в агентстве Fitch.

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