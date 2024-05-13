Администрация Байдена в четыре раза повысит пошлину на импорт китайских электрокаров — Finance.ua
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Администрация Байдена в четыре раза повысит пошлину на импорт китайских электрокаров

Технологии&Авто
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Президент США Джо Байден повысит тарифы на китайские электромобили в четыре раза и резко повысит сборы для других ключевых отраслей промышленности.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Общий тариф на китайские электромобили вырастет до 102,5% с 27,5%. Остальные тарифы удваиваются или утраиваются в целевых отраслях, хотя объем остается неизвестным.
Администрация Байдена дала сигнал американской солнечной промышленности, что она исключит некоторые предметы, в том числе оборудование, используемое для изготовления компонентов солнечных панелей. Некоторые производители оборудования стремятся к этому сдвигу, ведь нынешнее сборы «подрывают цель Байдена бороться с цепями поставки чистой энергии из Китая».
Как пишет агентство, Байден пытается расправиться с Китаем и отличить себя от главного оппонента — Дональда Трампа — чьи первоначальные пошлины Байден собирается в значительной степени восстановить, но стремится к более масштабным повышениям.
«План Байдена по увеличению пошлин является в основном символичным, поскольку Китай не полагается на американских потребителей в целевых секторах. Много лет назад китайские электромобили были заблокированы на рынке США из-за существующих тарифов, тогда как фирмы, занимающиеся солнечной энергией, в основном экспортируют в США из-за границы, избегая подобных ограничений», — говорится в материале.
Белый дом отказался комментировать тарифы. О повышении автотарифов в четыре раза впервые сообщил Wall Street Journal.
По словам источников, Байден будет нацелен на ключевые сектора, в том числе электромобили, аккумуляторы, солнечные батареи, сталь и алюминий. Ранее он объявил о тарифах на сталь и алюминий, которые вырастут до 25% на некоторые продукты, ставка на которые сейчас 7,5% или вовсе не применяется.
Ставка EV имеет целью защитить США от потенциального наплыва китайских автомобилей, который может подорвать политически чувствительный автомобильный сектор.
В то же время Дональд Трамп предупредил, что китайские компании будут пытаться производить автомобили в Мексике, а затем обходить пошлины, доставляя их в США согласно Соглашению между США, Мексикой и Канадой, которое Трамп согласовал как президент.
Трамп заявил, что введет 200% пошлины на автомобили китайского производства в Мексике. «Я обложу 200% налогом каждую машину, которая приходит с этих заводов, а они этого делать не будут», — сказал он.
По материалам:
Економічна Правда
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