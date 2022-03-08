Adidas останавливает работу в россии — Finance.ua

Adidas останавливает работу в россии

Сегодня 15:43 — Фондовый рынок

Adidas останавливает работу в россии

Немецкая компания Adidas, один из мировых лидеров по производству спортивных товаров, приостанавливает работу в россии.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление компании.

Сообщается, что Adidas приостановит продажу в онлайн и розничных магазинах россии до конца этой недели на неопределенный срок.

Также сообщается, что сотрудники компании в россии продолжат получать зарплату и не будут уволены.

Ранее бренд Adidas отказался работать со сборной по футболу.

Напомним, владелец крупных сетей магазинов одежды «Inditex» («Zara», «Bershka» и «Pull&Bear») прекратил торговлю в россии и закрывает 502 магазина и онлайн-продажу.

Также американский бренд спортивной одежды и обуви Nike закрыл продажи в россии.

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