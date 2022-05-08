90% центробанков изучают возможность выпуска собственных цифровых валют — Finance.ua

90% центробанков изучают возможность выпуска собственных цифровых валют

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90% центробанков изучают возможность выпуска собственных цифровых валют

Девять из десяти центробанков по всему миру изучают цифровые валюты центральных банков (CBDC). Большинство из них предпочитает проекты, ориентированные на розничные сценарии использования.

Об этом идет речь в исследовании Банка международных расчетов (BIS), передает ForkLog.

В рамках исследования осенью 2021 года BIS опросил представителей 81 центрального банка. Целью работы стало изучение прогресса монетарных регуляторов в вопросах изучения CBDC, а также их мотивы и планы по запуску этих инструментов.

Согласно результатам, более половины опрошенных ЦБ разрабатывают собственные цифровые валюты или «проводят конкретные эксперименты». Около 20% респондентов отметили, что создают или тестируют розничные CBDC — над оптовым вариантом инструмента работает вдвое меньше учреждений.

В BIS отметили, что регуляторы развитых (AEs) и развивающихся экономик (EMDEs) имеют разную мотивацию для разработки розничных CBDC. Первых больше интересует повышение эффективности внутренних платежей и их безопасность, а также финансовая стабильность.

Для других указанные факторы также играют серьезную роль, однако в их случае более важно повышение доступности финансовых услуг и эффективности трансграничных платежей.

Авторы отчета также отметили, что 70% центробанков изучают потенциальное влияние стейблкоинов на монетарную и финансовую стабильность, а около четверти опрошенных рассматривают возможность использования криптовалют.

Напомним, ранее глава хаба по инновациям Банка международных расчетов (BIS) Бенуа Кере предупредил, что центральные банки рискуют избавиться от ведущего положения в финансовой системе, ведь криптовалюты и стейблкоины уже существуют, а на разработку CBDC понадобятся еще годы.

Одним из лидеров в разработке CBDC стал Китай. Он начал разрабатывать национальную цифровую валюту еще в сентябре 2019 года, а за вторую половину 2021 года цифровой юань достиг объема транзакций в $8,3 млрд.

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