8 советов для повышения конфиденциальности смартфона — Finance.ua

8 советов для повышения конфиденциальности смартфона Сегодня 08:55 — Личные финансы

Без смартфона сложно представить жизнь современного человека. Он необходим для серфинга в интернете, общения и хранения личной информации. Последний пункт особо важен, поскольку пользователь должен обеспечить надежную защиту своих данных. Сделать это можно с помощью следующих советов.

Включите блокировку телефона

Первоочередная задача каждого владельца смартфона. Если не активировать защиту, то получить доступ к личной информации сможет любой человек, взявший телефон в руки. Можно выбрать любой способ блокировки. Самым надежным считается пароль или отпечаток пальца. Можно также использовать Face ID.

Нельзя переходить по подозрительным ссылкам

Любая ссылка в электронной почте или личном сообщении — это риск. Даже если человек знает отправителя. Перед переходом по ссылке следует спросить у человека, для чего он его послал и что там находится. Если ссылка выглядит вполне естественно, это не гарант ее безопасности. Высокий риск нарваться на фишинговый сайт или запустить в свой смартфон вредоносное ПО.

Регулярная загрузка обновления данных системы

Если для смартфона вышло обновление, то необходимо как можно скорее установить его. Оно не только улучшает работу устройства, но и защищает личную информацию от злоумышленников. Большинство обновлений загружается автоматически.

Использование уникальных паролей для каждого сайта

К сожалению, множество пользователей смартфонов используют один или пару паролей на всех сайтах. Это большое заблуждение. Если злоумышленник получит пароль, то попытается использовать его на разных аккаунтах. Так шанс взлома увеличивается в несколько раз. Если человеку трудно самостоятельно придумать уникальный пароль, то можно воспользоваться специальными программами, которые создают их автоматически.

Осторожнее с открытыми сетями Wi-Fi

Бесплатные точки доступа крайне опасны, поскольку у них нет надлежащей защиты. Мошенники могут перехватывать личную информацию и данные банковских карт . Чтобы этого не происходило, необходимо включать VPN. Желательно, чтобы он был надежным и платным.

Загрузка утилит только через магазины

Установка приложений через сторонние сайты всегда сопровождается рисками безопасности. Рекомендуется использовать только официальный Play Market.

Резервное копирование данных

Полезная функция, хранящая всю важную информацию в облаке. Если смартфон будет утерян или неожиданно сломается, то данные никуда не пропадут.

Установка антивируса

Рекомендуется каждому смартфону. Антивирус поможет вовремя выявить вредоносное ПО и заблокирует его до того момента, как он начнет свои активные действия. Подойдет как платный, так и бесплатный антивирус.

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itechua По материалам:

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