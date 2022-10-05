75% партнеров маркетплейса Алло вернулись к работе — Finance.ua

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75% партнеров маркетплейса Алло вернулись к работе

Фондовый рынок
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75% партнеров маркетплейса Алло вернулись к работе
75% партнеров маркетплейса Алло вернулись к работе
Национальный маркетплейс Алло вернул к работе 75% предпринимателей-партнеров, внедрил систему мотивации и горячую линию для продавцов, а в данный момент — совершенствует личный кабинет мерчанта.

75% предпринимателей продолжают продавать товары на маркетплейсе Алло

«После начала полномасштабного вторжения россии на территорию Украины, из-за логистических рисков большинство представителей малого и среднего бизнеса испытывали сложности с качественным выполнением онлайн заказов. Поэтому по просьбе мерчантов-партнеров маркетплейс Алло отключил кабинеты предпринимателей. К середине апреля торговцы адаптировались к реалиям и вернулись к работе на маркетплейсе Алло: МСБ наладили собственную логистику, перенесли склады и продолжили работу в тех регионах, где есть возможность. Количество заказов товаров на маркетплейсе Алло начало расти уже с июля. В настоящее время 75% предпринимателей, зарегистрированных на маркетплейсе Алло до 24 февраля, полностью возобновили работу», — отмечает Наталья Панкратова, операционная директорка ГК «Алло» и руководительница маркетплейса allo.ua.

Новые сервисы для предпринимателей: программа мотивации и онлайн поддержка

Маркетплейс Алло продолжает развиваться и предлагает новые сервисы партнерам, предпринимателям малого и среднего бизнеса, которые продают товары на allo.ua:
  1. Алло внедрил программу мотивации для предпринимателей: маркетплейс возвращает до 20% комиссии тем, кто продает товары по лучшей цене, предлагает высокий сервис и имеет минимальный процент возврата товара.
  2. Заработала горячая линия и чат для мерчантов, что стало актуальным именно во время войны. Решать вопросы оперативно теперь можно по номеру горячей линии 0-800-300-100 или 0-800-200-900. Чат доступен в личном кабинете предпринимателя. Также можно обращаться на mpsupport@allo.ua. Поддержка партнеров работает с 09:00 до 18:00.
  3. Предприниматели теперь могут принимать участие в промоакциях на маркетплейсе. Это доступно для мерчантов, которые предлагают выгодную цену, имеют заполненную карточку товара, положительные отзывы от покупателей и незначительный процент возврата товара.
«Несмотря на все, наблюдаем регистрации новых продавцов, в этом году это вдвое меньше, если сравнивать период май-август 2021 и 2022 годов. Видим рост регистраций партнеров в категориях дом, сад, ремонт. Новые регистрации — это хороший знак для экономики. Уверена, что изменения, которые уже введенные, и те, которые будут реализованы до конца года, будут способствовать улучшению работы и росту прибылей предпринимателей, которые продают на маркетплейсе, а также будут способствовать развитию бизнеса новых торговцев», — підкреслює Наталія Панкратова.

2023: новый дизайн, усовершенствование функционала кабинета и новые возможности

В данный момент ведутся работы по обновлению личного кабинета предпринимателя маркетплейса Алло, в том числе и дизайн. К концу года будет усовершенствован блок управления товарами и ценами, предприниматели смогут самостоятельно управлять собственными товарами, устанавливать цены через личный кабинет и видеть все, что касается товаров: карточка какого товара загружена, на какой товар установлено акционную цену и т.д. Это позволит предпринимателям управлять товарами в еще более удобном формате. Также продолжается работа и над тем, чтобы клиенты могли оплатить частями товары предпринимателей, которые покупают на маркетплейсе Алло.

Справка

Алло — маркетплейс национального масштаба с товарами от электроники, косметики инструментов до одежды и мебели, с доставкой заказов домой, на почту или в магазины в более чем 100 городах Украины.
allo.ua — тицяй що хочеш!
По материалам:
Алло
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