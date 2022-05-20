700 злотых украинцам: как получить выплату по новой программе от организации IRC — Finance.ua

700 злотых украинцам: как получить выплату по новой программе от организации IRC

Сегодня 18:02 — Личные финансы

700 злотых украинцам: как получить выплату по новой программе от организации IRC

Украинцы в Польше могут податься на финансовую помощь от International Rescue Committee (Международного Комитета Спасения). Регистрация на участие в программе уже идет.

Организация IRC в Польше принимает от украинцев заявки на денежную поддержку. Рассчитывать на помощь могут граждане Украины, которые пересекли украинско-польскую границу после 24 февраля 2022 года.

Что предусматривает программа поддержки украинцев от IRC

Международный Комитет Спасения выплачивает по 710 злотых на 1 человека + 610 злотых на каждого члена семьи ежемесячно. Однако примечательно, что это пособие разовое, а деньги будут поступать только 3 месяца.

Важно! Условия такие же, как и в программе помощи от ООН. Если вы уже получали пособие от ООН, то в этой программе не нужно регистрироваться.

Условия получения 700 злотых от Международного Комитета Спасения

Как мы уже упоминали, выплаты рассчитаны на лиц, прибывших в Польшу после 24 февраля текущего года. При этом не обязательно пересекать украинско-польскую границу, возможен въезд и из других стран.

У участника программы наличия оформленного номера PESEL или банковского счета не потребуют — достаточно штампа о пересечении украинской границы 24 февраля или позже.

В условиях программы не прописано, что финансовая поддержка распространяется только на граждан Украины, то есть, выплаты могут получить и граждане других стран.

Обратите внимание: если вы уже регистрировались на получение помощи от ООН, но еще не получили или вообще не участвовали в этой программе, вы имеете право на денежную помощь в рамках программы от IRC.

Как зарегистрироваться на получение 700 злотых

Подать заявку нужно заблаговременно, зарегистрировавшись на портале.

После успешной регистрации в течение двух недель участникам придет СМС со временем и местом, куда нужно прийти для заполнения анкеты (отделение организации в Польше есть только в Варшаве).

Заполнив анкету, в течение двух недель ожидайте одного СМС с кодом, который позволит получить средства в любом отделении MoneyGram.

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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