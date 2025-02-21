63% украинцев одобряют деятельность Зеленского и 74% считают его патриотом (опрос) — Finance.ua

63% украинцев одобряют деятельность Зеленского и 74% считают его патриотом (опрос) Сегодня 13:00 — Казна и Политика

63% украинцев одобряют деятельность Зеленского и 74% считают его патриотом (опрос)

Поддержка Владимира Зеленского несколько выросла по сравнению с предыдущим опросом. В декабре 2024 — январе 2025 года 63% украинцев полностью или скорее одобряли его деятельность как президента.

Об этом сообщает в данных опроса проект ОнухIBIF (при финансировании Британской академии).

По данным опроса, 26,1% полностью одобряли деятельность президента, 36,9% - скорее одобряли. Совсем не одобряли — 14,4%, Скорее не одобряли — 18,3%.

Как отмечаются социологи, показатель одобрения близок к показателю доверия (trust), но они не полностью тождественны (например, можно одобрять деятельность человека, но не доверять ему).

Также эти показатели (и одобрения и доверия) отличаются от электорального рейтинга, когда человек должен из списка выбирать, за кого будет голосовать. В случае голосования люди используют иные критерии оценки и это отображает иное отношение.

«Сейчас многие манипулируют данными и выдают уровень одобрения/доверия как электоральные рейтинги, что делать некорректно», — говорится в сообщении.

До начала войны в феврале 2022 года одобряли деятельность Зеленского 33%. В июле 2022 года показатель вырос до 78% и держался на этом уровне до сентября 2023 года. После этого он упал до 56% в мае 2024 года, но снова вырос до 63% в декабре — январе 2025 года.

Также команда проекта Онух IBIF спросила украинцев о качествах, которыми владеет президент Зеленский.

74% опрошенных сказали, что считают его патриотом Украины, 73% считают, что он умный и знающий человек, 60% считают его честным и достойным доверия, а 65% считают его сильным лидером.

Економічна Правда По материалам:

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