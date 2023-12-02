6 самых дешевых направлений для рождественских ярмарок в Европе в 2023 году — Finance.ua

6 самых дешевых направлений для рождественских ярмарок в Европе в 2023 году Сегодня 16:28 — Личные финансы

6 самых дешевых направлений для рождественских ярмарок в Европе в 2023 году

В Barometer Christmas Markets от Post Office Money сравнили стоимость праздничных поездок в 12 европейских городах.

Самым дешевым направлением оказалась Рига, столица Латвии.

Об этом пишет thesun.

Согласно годовому отчету, две ночи типа «кровать и завтрак» в Риге и прямые рейсы туда и обратно стоят в среднем 307 фунтов стерлингов на двух человек.

В отчете проанализированы цены на проживание и проезд, а также пять основных праздничных товаров, включая обед из трех блюд, глинтвейн и кусочки торта или штоллена, а также перерыв в Риге стоит в среднем 505,73 фунта стерлингов.

Четыре куска торта, штоллена или пряники в городе обойдутся вам в среднем в 12,48 фунта.

Добираться до Риги и выезжать из нее тоже доступно: трансфер на автобусе или поезд между городом и аэропортом стоит в среднем 5,35 фунта стерлингов.

Возможно, удивительно, но Стокгольм оказался вторым самым дешевым направлением с общей стоимостью £559,50. Еда и напитки в шведской столице дорогие, обед из трех блюд на двоих и вино в среднем стоит 182,61 фунта.

Но рост стоимости фунта стерлингов по отношению к шведской кроне на 9,4 процента сделал отдых здесь более доступным для британцев.

Расходы на проживание и проезд были намного дешевле, чем в большинстве других городов, примерно 339 фунтов стерлингов за две ночи типа «кровать и завтрак».

Столица Хорватии Загреб, столица Чехии Прага и столица Эстонии Таллин были следующими самыми дешевыми, с общей стоимостью £559,60, £640,23 и £663,38 соответственно.

Счет за обед из трех блюд с вином в Загребе был значительно ниже, чем в любой другой исследованной стране.

Если вам нужна дешевая выпивка, то в польском Кракове самая низкая цена глинтвейна: четыре стакана стоят в среднем 8,27 фунта стерлингов.

Согласно отчету, на противоположном конце шкалы четыре стакана глинтвейна в столице Дании, Копенгагене стоят в среднем 26,99 фунтов стерлингов.

Город оказался вторым самым дорогим направлением из 12 опрошенных, уступив лишь австрийской столице Вене, где общие траты составил 932,61 фунта стерлингов по сравнению с 901,62 фунта стерлингов в Копенгагене.

Справка Finance.ua:

1 Фунт стерлингов равен по состоянию на 27.11.2023 — 45,39 грн.

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