53% фермеров хотят получить инвестиционные кредиты на приобретение земли — опрос — Finance.ua
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53% фермеров хотят получить инвестиционные кредиты на приобретение земли — опрос

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53% фермеров хотят получить инвестиционные кредиты на приобретение земли — опрос
53% фермеров хотят получить инвестиционные кредиты на приобретение земли — опрос
Опрос более 2 тысяч малых фермеров показывает, что большинство аграриев планируют расширить производственные площади и привлечь для этого инвестиции.
Об этом сообщила член правления Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве Инесса Андриетти на онлайн-воркшопе для банковских учреждений по новым инструментам финансирования малых и средних агропроизводителей.
«56% агропроизводителей в 2024 году планируют расширить производства, а 53% фермеров собираются получить инвестиционные кредиты на приобретение земли. Эти данные дают понимание, насколько гарантии Фонда востребованы среди аграриев сегодня», — отметила Инесса Андриетти.
Председатель правления Фонда Олег Приходько рассказал об условиях получения гарантий агропроизводителями и предложил банкам приобщаться к сотрудничеству.
«Мы активно сотрудничаем с тремя банками и планируем привлекать новые финансовые учреждения. Это значительно расширит возможности кредитования как можно большего количества заинтересованных аграриев», — отметил Олег Приходько.
Государственный секретарь Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Виктор Канцурак рассказал, что в результате полномасштабной войны было уничтожено около 30% всего потенциала агросектора, почти 20% сельскохозяйственных земель оккупировано.
По материалам:
Економічна Правда
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