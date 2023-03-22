500 миллионов ущерба: НАБУ уведомило о подозрении экс-главу ФГИУ — Finance.ua

500 миллионов ущерба: НАБУ уведомило о подозрении экс-главу ФГИУ Сегодня 18:20 — Криминал

500 миллионов ущерба: НАБУ уведомило о подозрении экс-главу ФГИУ, Інфографіка: НАБУ

НАБУ заявило о разоблачении преступной организации во главе с бывшим главой Фонда госимущества, которая на протяжении 2019-2021 годов завладела более 500 млн грн средств АО «Одесский припортовый завод» и АО «Объединенная горно-химическая компания».

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Сумма неправомерной выгоды, полученная членами преступной организации за все время контроля АО «ОПЗ», составляет более 2 млрд грн.

Среди участников преступления (должности указаны на момент совершения преступления):

глава Фонда государственного имущества Украины (руководитель ПО, организатор);

приближенное к председателю ФГИ лицо (соорганизатор);

советник главы ФГИУ;

два и.о. директора АО «Одесский припортовый завод» (в разные периоды);

и.о. руководителя АО «Объединенная горно-химическая компания»;

два владельца ООО — победителя аукциона на «ОПЗ»;

два физических лица — соучастники преступления.

И.о. директор «ОПЗ» и советник главы ФГИУ задержаны. Семь лиц — экс-глава ФГИУ, приближенное к нему лицо, и.о. директора «ОПЗ», и.о. руководителя АО «ОГХК», два владельца ООО и одно физическое лицо — уведомлены о подозрении. Еще одному лицу уведомление о подозрении было вручено лично.

НАБУ и САП установили два эпизода деятельности преступной организации.

Первый — по коррупции на «Одесском припортовом заводе» (99,56% акций принадлежит государству). По данным следствия, в начале 2020 года председатель ФГИ добился избрания «лояльных» членов наблюдательного совета «ОПЗ», которые впоследствии согласовали назначение участника преступной организации директором завода.

Подозреваемые — тогдашний глава ФГИУ, его приближенное лицо, два и.о. директора АО «ОПЗ», два владельца ООО — в течение мая 2020-октября 2021 гг. незаконно продлевали действие дополнительных соглашений с подконтрольным им ООО о переработке газа в карбамид и аммиак. Это было сделано, чтобы и в дальнейшем платить меньше заводу за переработку сырья.

Со временем члены преступной организации поняли, что постоянное безосновательное продление действия договора между АО «ОПЗ» и подконтрольным ООО может вызвать вопросы. Поэтому провели конкурсный отбор нового поставщика давальческого сырья, предполагая победу в нем подконтрольной им компании.

Когда же вышло иначе — незаконно расторгли результаты и подписали договор с заранее определенным ООО, которое согласилось работать с заводом на старых условиях, не увеличивая, а впоследствии даже уменьшая сумму компенсации завода за переработку сырья.

Как следствие, АО «ОПЗ» понесло непредвиденные договором расходы на сумму более 80 млн грн. Следствие собрало достаточно доказательств того, что конкурс был сорван намеренно, чтобы иметь возможность в дальнейшем присваивать деньги. Подтверждение этому — в переписке между участниками преступной организации.

В результате за период с мая по декабрь 2020 года АО «ОПЗ» потеряло более 390 млн грн.

Второй эпизод деятельности преступной организации касается Объединенной горно-химической компании (100% принадлежит государству в лице ФГИУ). НАБУ и САП установили, что в октябре 2020 года организатор 30 добился назначения «лояльного» и.о. директора АО «ОГХК». Тот, со своей стороны, во исполнение указаний «сверху» на протяжении 2020-2021 годов от имени госпредприятия умышленно заключил четыре контракта о продаже титансодержащего сырья (ильменитового концентрата) с подконтрольной советнику председателя ФГИУ чешской компанией по заниженным ценам. Этот товар затем перепродали по рыночным ценам.

Как установило следствие, ильменитовый концентрат был поставлен предприятиям рф и на территорию временно оккупированного Крыма.

Это привело к причинению государству ущерба более чем в 118 млн грн.

В результате двух эпизодов деятельности преступной организации государству причинено ущерба на более чем 500 млн грн.

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