4,5 тыс. безработных в 9 областях привлекли к общественно полезным работам — Finance.ua
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4,5 тыс. безработных в 9 областях привлекли к общественно полезным работам

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По состоянию на 13 января в Украине к общественно полезным работам привлечены почти 4,5 тыс. человек со статусом безработного.
Об этом говорится в сообщении Министерства экономики.
«Мы продолжаем привлекать безработных к восстановлению страны и уже с января к Армии восстановления присоединились почти 800 человек, которым государство выплатило за выполнение общественно полезных работ 5 млн гривен. В общей сложности со старта проекта в конце сентября 4,5 тысячи человек, которые были долго — в среднем более четырех месяцев — без работы, получили ее. И получают за выполнение работ оплату в размере не менее 6 700 гривен», — сообщила заместитель министра экономики Татьяна Бережная.
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По ее словам, общественно полезные работы проводятся в Сумской, Киевской, Полтавской, Донецкой, Черниговской, Ровенской, Запорожской, Житомирской, Волынской областях.
При этом больше всего безработных привлечено в Полтавской области — 1257 человек, Сумской — 887 человек, Киевской области — 809 человек.
В целом, за выполнение таких работ безработным уже выплачено с момента старта проекта 29 млн гривен.

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По материалам:
Українські Новини
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