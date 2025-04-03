3 апреля, акции на мировых рынках упали: на что инвесторы обратили свое внимание — Finance.ua
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3 апреля, акции на мировых рынках упали: на что инвесторы обратили свое внимание

Фондовый рынок
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3 апреля, акции на мировых рынках упали: на что инвесторы обратили свое внимание
3 апреля, акции на мировых рынках упали: на что инвесторы обратили свое внимание
В четверг, 3 апреля, акции на мировых рынках упали, а инвесторы обратили свое пристальное внимание на облигации, золото и иену.
Они опасаются, что новые пошлины президента США Дональда Трампа усилят торговую войну, которая грозит ввергнуть мир в рецессию.
Издание Reuters пишет, что доллар упал до шестимесячного минимума вместе с доходностью американских облигаций после того, как Трамп ввел новые пошлины, которые повысили налоги на импорт до самого высокого уровня за последние сто лет.
Фьючерсы на Nasdaq упали на 3,2%, европейские фьючерсы снизились почти на 2%, а индекс Nikkei упал на 3% в Токио, достигнув восьмимесячных минимумов, и повлек за собой большие потери по всей Азии.
Рыночная капитализация компании Apple упала более чем на 240 миллиардов долларов, а ее акции подешевели на 7% во время внебиржевых торгов. Рыночная капитализация Nvidia упала на 5,6% или на 153 млрд долларов.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала более чем на 15 базисных пунктов до пятимесячного минимума в 4,04%, а рынки оценили более высокую вероятность снижения процентных ставок, даже несмотря на то, что пошлины могут привести к резкому росту инфляции в США.
«Пошлины повлияют на экономику США, на цены и на предложение, — сказал Тай Хуэй, главный стратег по рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона в JP Morgan Asset Management. — А потом неопределенность по отношению к бизнесу и потребителям, и оба эти фактора могут стать проблемой для роста».
По материалам:
УНІАН
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