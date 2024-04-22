24 апреля состоится листинг токена $RTF от проекта Александра Усика на WhiteBIT — Finance.ua

24 апреля состоится листинг токена $RTF от проекта Александра Усика на WhiteBIT Сегодня 17:14 — Криптовалюта

24 апреля состоится листинг токена $RTF от проекта Александра Усика на WhiteBIT

24 апреля 2024 года состоится листинг первого боксерского токена Ready to Fight ($RTF) на ведущих мировых криптобиржах, включая WhiteBIT.

О проекте

Ready To Fight — это инновационный проект в сфере SocialFi, объединяющий социальные сети и децентрализованные финансы, предоставляя возможность создателям монетизировать свой контент.

Это первая социальная сеть для мирового боксерского сообщества, основателями которой являются Александр Усик и Сергей Лапин.

О $RTF токен

24 апреля в 10:30 (UTC) $RTF токен будет добавлен на WhiteBIT и другие крупные криптобиржи.

Первые токены будут начислены инвесторам, амбасадорам и тем, кто уже взаимодействует с токенами RTF через 15 минут после старта продаж с последующим периодом cliff и начислением, сроки которого будут уточнены.

Накануне листинга, 23 апреля в 11:00 (UTC), состоится AMA-сессия, где пользователи смогут узнать больше о $RTF токене и задать вопросы разработчикам. Также с 22 апреля по 17 мая RTF совместно с WhiteBIT проведут Bounty-кампанию.

whitebit По материалам:

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