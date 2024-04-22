24 апреля состоится листинг токена $RTF от проекта Александра Усика на WhiteBIT — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

24 апреля состоится листинг токена $RTF от проекта Александра Усика на WhiteBIT

Криптовалюта
15
24 апреля состоится листинг токена $RTF от проекта Александра Усика на WhiteBIT
24 апреля состоится листинг токена $RTF от проекта Александра Усика на WhiteBIT
24 апреля 2024 года состоится листинг первого боксерского токена Ready to Fight ($RTF) на ведущих мировых криптобиржах, включая WhiteBIT.

О проекте

Ready To Fight — это инновационный проект в сфере SocialFi, объединяющий социальные сети и децентрализованные финансы, предоставляя возможность создателям монетизировать свой контент.
Это первая социальная сеть для мирового боксерского сообщества, основателями которой являются Александр Усик и Сергей Лапин.

О $RTF токен

24 апреля в 10:30 (UTC) $RTF токен будет добавлен на WhiteBIT и другие крупные криптобиржи.
Первые токены будут начислены инвесторам, амбасадорам и тем, кто уже взаимодействует с токенами RTF через 15 минут после старта продаж с последующим периодом cliff и начислением, сроки которого будут уточнены.
Накануне листинга, 23 апреля в 11:00 (UTC), состоится AMA-сессия, где пользователи смогут узнать больше о $RTF токене и задать вопросы разработчикам. Также с 22 апреля по 17 мая RTF совместно с WhiteBIT проведут Bounty-кампанию.

Курс криптовалют к доллару 🔍

По материалам:
whitebit
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.