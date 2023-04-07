20 млн грн тому, кто посадит беспилотник 9 мая в Москве: соучредитель monobank объявил конкурс — Finance.ua
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20 млн грн тому, кто посадит беспилотник 9 мая в Москве: соучредитель monobank объявил конкурс

Фондовый рынок
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20 млн грн тому, кто посадит беспилотник 9 мая в Москве: соучредитель monobank объявил конкурс
20 млн грн тому, кто посадит беспилотник 9 мая в Москве: соучредитель monobank объявил конкурс
Сооснователь monobank и разработчик беспилотника «Довбуш» Владимир Яценко объявил конкурс для разработчиков украинских беспилотников с призовым фондом в 20 млн грн.
«Сегодня прочитал новость, что бункерный упырь колеблется по поводу участия в параде на красной площади 9 мая. Что-то ему боязно. Поэтому призываю всех, кто имеет отношение к производству БПЛА — давайте ему создадим „праздник“», — призывал Яценко.

Условия конкурса

«Итак, я официально устанавливаю премию украинскому производителю БПЛА, чей самолет, конечно, с помощью военных, долетит и приземлится на красной площади в москве 9 мая. Сумма премии составляет сейчас 20 000 000 гривен. Надеюсь, что эта сумма будет справедливо разделена между производителем и военными операторами, которые удачно выполнят задачи, и пойдет на усовершенствование БПЛА», — написал предприниматель.
На крыльях самолета должен быть украинский лозунг, например, «Слава Украине», «Героям Слава» и т. д.
«Кстати, наш „Довбуш“ будет лететь вне конкурса, чтобы это не выглядело как игра в собственные ворота», — написал он.
Яценко оставил ссылку на монобанк, где собирается призовой фонд: — https://send.monobank.ua/jar/24nQ28QNTG.
«У него уже 20 млн от меня. Если кто-то из неравнодушных пожелает приобщиться, я сделал его больше по размеру», — отметил предприниматель.
По материалам:
dev.ua
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