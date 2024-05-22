14 украинцев открыли более 4 тысяч компаний: рекордсмен регистрирует 3−4 фирмы в день — Finance.ua
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14 украинцев открыли более 4 тысяч компаний: рекордсмен регистрирует 3−4 фирмы в день

Личные финансы
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14 украинцев открыли более 4 тысяч компаний: рекордсмен регистрирует 3−4 фирмы в день
14 украинцев открыли более 4 тысяч компаний: рекордсмен регистрирует 3−4 фирмы в день
За последние четыре года 14 украинцев основали более 4 тысяч компаний. На каждого из этих серийных предпринимателей приходится более 100 компаний.
Об этом сообщает Опендатабот.
«Рекордсмен среди серийных предпринимателей Украины открывает 3−4 новых компании в день в 2024 году. А крупнейшим массовым основателем компаний является ООО «Тайкун ап» — 532 компании.

Рекордсмены

Рекордное количество компаний создал Ильницкий Виталий Павлович — 1399 бизнесов с начала 2020 года. Стоит отметить, что бизнесмен уверенно поддерживает свое лидерство и в этом году. С начала года он открывает примерно 3−4 компании в день: 507 компаний за пять месяцев.
На втором месте Секо Сергей Александрович, по данным ЕГР, является основателем 810 компаний. Замыкает тройку серийных предпринимателей Третьяк Виталий Валентинович: 436 компаний за последние 4 года.
Почти половина массовых учредителей регистрируют компании в Киеве — 1766 бизнесов или 44,1% от общего количества. Востребованы среди серийных предпринимателей также Львовщина (8,4%), Киевщина (7,6%), Одесщина (5.8%) и Днепропетровщина (4,3%).
Инфографика: Опендатабот
Инфографика: Опендатабот

В каких областях открывают компании

30,7% компаний, созданных массовыми учредителями, открываются в сфере оптовой торговли. Еще 6% в сфере наземного и трубопроводного транспорта и 5,5% в сфере охранной службы.
Инфографика: Опендатабот
Инфографика: Опендатабот
Серийными предпринимателями бывают не только люди, но и другие компании. Так, например, 7 компаний создали еще 2019 бизнесов за тот же период.
Среди таких компаний наиболее популярными сферами также являются оптовая торговля (46,5%) и строительство (7,5%).
Инфографика: Опендатабот
Инфографика: Опендатабот
77% таких компаний открываются в Киеве и Киевской области.
Инфографика: Опендатабот
Инфографика: Опендатабот
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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