14 украинцев открыли более 4 тысяч компаний: рекордсмен регистрирует 3−4 фирмы в день — Finance.ua

14 украинцев открыли более 4 тысяч компаний: рекордсмен регистрирует 3−4 фирмы в день Сегодня 11:10 — Личные финансы

14 украинцев открыли более 4 тысяч компаний: рекордсмен регистрирует 3−4 фирмы в день

За последние четыре года 14 украинцев основали более 4 тысяч компаний. На каждого из этих серийных предпринимателей приходится более 100 компаний.

Об этом сообщает Опендатабот.

«Рекордсмен среди серийных предпринимателей Украины открывает 3−4 новых компании в день в 2024 году. А крупнейшим массовым основателем компаний является ООО «Тайкун ап» — 532 компании.

Рекордсмены

Рекордное количество компаний создал Ильницкий Виталий Павлович — 1399 бизнесов с начала 2020 года. Стоит отметить, что бизнесмен уверенно поддерживает свое лидерство и в этом году. С начала года он открывает примерно 3−4 компании в день: 507 компаний за пять месяцев.

На втором месте Секо Сергей Александрович, по данным ЕГР, является основателем 810 компаний. Замыкает тройку серийных предпринимателей Третьяк Виталий Валентинович: 436 компаний за последние 4 года.

Почти половина массовых учредителей регистрируют компании в Киеве — 1766 бизнесов или 44,1% от общего количества. Востребованы среди серийных предпринимателей также Львовщина (8,4%), Киевщина (7,6%), Одесщина (5.8%) и Днепропетровщина (4,3%).

Инфографика: Опендатабот

В каких областях открывают компании

30,7% компаний, созданных массовыми учредителями, открываются в сфере оптовой торговли. Еще 6% в сфере наземного и трубопроводного транспорта и 5,5% в сфере охранной службы.

Инфографика: Опендатабот

Серийными предпринимателями бывают не только люди, но и другие компании. Так, например, 7 компаний создали еще 2019 бизнесов за тот же период.

Среди таких компаний наиболее популярными сферами также являются оптовая торговля (46,5%) и строительство (7,5%).

Инфографика: Опендатабот

77% таких компаний открываются в Киеве и Киевской области.

Инфографика: Опендатабот

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