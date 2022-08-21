10 крупных IT-компаний сократят до 18% штата — Finance.ua

10 крупных IT-компаний сократят до 18% штата Сегодня 22:30 — Фондовый рынок

10 крупных IT-компаний сократят до 18% штата

Рост бизнеса замедляется, а стоимость рабочей силы растет — это сочетание заставляет IT-компании сокращать специалистов.

Об этом пишет Insider.

Даже игроки рынка, традиционно устойчивые к увольнениям, такие как Netflix, и пережившие бум эпохи пандемии, как Shopify, сокращают сотни рабочих мест. Те же шаги делают стартапы.

Shopify: около 1000 человек

Shopify планирует уволить в этом году около 1000 сотрудников, что эквивалентно 10% штата компании по всему миру. В служебной записке для сотрудников генеральный директор Тоби Лютке сказал, что компания, разрабатывающая технологии для интернет-магазинов, сделала большую ставку на бум электронной коммерции в эпоху пандемии, но она не окупилась.

«В конце концов, сделать эту ставку было моим решением, и я ошибся», — написал Лутке.

Vimeo: 6% сотрудников

Платформа видеохостинга Vimeo в июле уже сократила штат на 6%. Как пояснили в компании, руководство приняло это решение, чтобы гарантировать, что компания выйдет из этого экономического спада более сильной (и вообще выйдет).

«Наши люди — это то, что делает Vimeo великим, и потеря любого из них — это личная неудача, которую я глубоко переживаю. Но после оценки сложных рыночных условий и неопределенности впереди я считаю, что это ответственное действие», — сообщил генеральный директор Vimeo Аниджали Суд.

Tesla: 229 человек

В конце июня Tesla уволила 229 человек — в первую очередь это коснулось сотрудников подразделения Autopilot. Кроме того, Tesla закрыла целый офис в Калифорнийском Сан-Матео и перевела часть сотрудников в другое место.

Генеральный директор компании Илон Маск объяснил этот шаг тем, что имеет «очень плохое предчувствие» по поводу экономики.

Microsoft: менее 1% сотрудников

В июле Microsoft объявила, что сокращает «небольшое количество» сотрудников в нескольких группах. Однако следует помнить, что штат компании — 124 тысячи человек, и без работы все же останется много специалистов.

Coinbase: около 18% сотрудников

Платформа обмена криптовалютами Coinbase объявила, что сократит свой персонал на 18%, чтобы оставаться на плаву во время этого экономического спада. Более 1000 сотрудников было сообщено об увольнении.

Объяснение массовым сокращением здесь простое — это следствие краха криптовалюты, в результате которого с ноября трейдеры потеряли около 2 триллионов долларов.

Carvana: около 2500 человек

Быстрорастущая платформа продаж автомобилей в США Carvana планирует сократить 12% своего персонала, или около 2500 сотрудников. В электронном письме сотрудникам генеральный директор Эрнест Гарсия III сказал, что компания переоценила рост автомобильной промышленности в это непростое время.

Сокращая персонал, Carvana стремится найти «лучший баланс между объемами продаж и численностью персонала».

Better.com: около 4000 человек

С конца 2021 года и по сей момент ипотечный стартап Better.com уволил около 4000 человек. Первая волна началась прямо перед сезоном отпусков в 2021 году: генеральный директор Вишал Гарг сказал сотрудникам во время звонка в Zoom, что компания «потеряла 100 миллионов долларов в прошлом квартале», что, по его словам, «было моей ошибкой», поэтому 1000 человек сократили.

В марте компания Better провела еще 3000 увольнений, а сейчас принимает добровольные увольнения в некоторых отделах.

Robinhood: более 300 человек

Финансовая компания, занимающаяся продажей акций и криптовалют, активно развивалась в период пандемии — появилось много новых пользователей, поэтому Robinhood быстро нанимала сотрудников. Штат резко вырос с 700 человек до примерно 3800 человек.

Но этот рост, видимо, был слишком большим и слишком быстрым, поэтому Robinhood пришлось сократить штат на 9% — уволили более 300 человек.

PayPal: 83 человека

PayPal не объявлял о сокращении — просто тихо и незаметно уволил 83 человека, судя по информации в отчетах компании.

В общей сложности в PayPal работает более 30 000 человек по всему миру, более трети из которых базируются в Соединенных Штатах. Увольнения связывают с тем, что компания сокращает свое присутствие в районе залива Сан-Франциско.

Netflix: около 150 человек

Netflix уволил около 150 человек в середине мая — и это уже второй раунд увольнений в 2022 году. Руководители компании связывают сокращение с замедлением роста доходов платформы: ранее в этом году Netflix сообщил, что в первом квартале он потерял около 200 000 подписчиков.

Более мелкие и менее известные IT-компании также увольняют людей, чтобы сэкономить деньги. И не только они: волна сокращений прокатилась в компаниях, занимающихся недвижимостью, финансами, производством спортивного снаряжения, и даже выращиванием каннабиса.

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