10 главных трендов на рынке труда в 2023 году — Finance.ua

10 главных трендов на рынке труда в 2023 году Сегодня 08:15 — Личные финансы

10 главных трендов на рынке труда в 2023 году

1. Постепенное восстановление до довоенных показателей

МВФ прогнозирует, что уровень доходов украинцев снизится в течение 2023 года, однако не так сильно, как раньше. Кроме того, ожидается улучшение уровня безработицы до 2%. Однако ситуация неодинакова в разных регионах: города и области, которые пострадали меньше, действительно могут продемонстрировать такую ​​или даже лучшую динамику, однако в прифронтовых регионах ситуация будет оставаться более сложной. Следует принимать во внимание и профессии: там, где не будет кадров, зарплаты будут выше, а неактуальные специальности будут оставаться низкооплачиваемыми. Впрочем, украинские работодатели в 2023 году планируют увеличивать зарплаты своим работникам (речь идет о 8−30%), оптимизировать расходы, заниматься маркетингом.

2. Синергия работодателей и работников

Ракетные обстрелы и значительные проблемы с электроснабжением в значительной степени повлияли на рынок труда. Однако украинский бизнес, еще с начала войны активно помогающий Вооруженным Силам Украины, проявил устойчивость и адаптивность, закупив генераторы, позаботившись об интернете, научившись работать без света и корректировать график. Офисы многих компаний стали корпоративными пунктами несокрушимости, где работники имели необходимые условия для работы.

Персонал также приспосабливался к новым требованиям на работе и ответственно выполнял свои обязанности. В это время важно было не просто отработать рабочий день, а отработать на результат.

3. Рынок работодателя

В то же время необходимо понимать, что 2023 год будет годом, ориентированным на работодателя. Такая ситуация возникла в Украине уже вскоре после начала войны, и, как было сказано выше, может повториться в глобальном измерении.

Работодатели применяют разные стратегии для оптимизации затрат: нанимают исключительно лучших и опытных кандидатов, берут на работу новых работников и обучают их с нуля, удерживают сотрудников путем внутренней мобильности и повышения квалификации и т. д.

4. Повышение квалификации и внутренняя мобильность

2023 станет годом, когда работодатели будут уделять больше внимания внутренней мобильности работников и повышению их квалификации. В условиях, когда перспектива карьерного роста и повышения заработной платі незначительна, становится важным, чтобы работники все же могли развивать свои навыки.

Работодатели готовы инвестировать в повышение квалификации работников, поскольку это отвечает их потребностям по выполнению задач и уменьшению расходов по найму новых кадров.

6. Наем на работу по «мягким» навыкам

В последние годы «мягкие» навыки (soft skills) стали очень важным фактором, на который во время принятия на работу обращали внимание большинство работодателей. Более трети работодателей ожидают от будущих работников развитых межличностных навыков для построения высокоэффективных команд, создания инклюзивной среды. Кроме того, очень важно, чтобы работники обладали навыками самоконтроля и самомотивации.

Также сегодня большое значение придается эмоциональной и стрессоустойчивости кандидатов, их умению работать в разных условиях.

7. Поддержка для работников

Перед работодателями будут появляться новые вызовы. Речь идет о том, чтобы научиться взаимодействовать с ветеранами и теми, кто тем или иным способом пострадал от войны. Людям с инвалидностью необходимо будет обеспечить удобное пространство для работы. Кроме того, большинству наверняка понадобится психологическая поддержка для борьбы с ПТСР, стрессом, апатией, эмоциональным выгоранием и т. д.

Развитие эмпатии, командности, взаимопомощи — это аспекты, развитие которых будет жизненно необходимым для обеспечения успешного функционирования рынка труда.

8. Удаленная работа и фриланс

Важным трендом прошлого года, который, скорее всего, сохранится и в 2023 году, стала популярность удаленного и гибридного формата работы, а также поиск работы на фрилансе. В нынешних условиях для многих сотрудников такой формат очень удобен, а дополнительный источник дохода, которым является фриланс, приобретает ценность.

Это популярное решение среди тестировщиков программного обеспечения, копирайтеров/переводчиков и других специалистов по работе с текстами, маркетологов и SMM-специалистов, программистов, операторов call-центров и специалистов отделов поддержки клиентов, веб-дизайнеров и т. д.

9. Активный поиск работы

Несмотря на некоторое улучшение общей ситуации, найти работу в Украине до сих пор нелегко. Кандидаты оставляют много откликов на вакансии, конкуренция в популярных направлениях высокая. Чтобы выделиться среди других кандидатов с сильными «твердыми» и «мягкими» навыками, соискателям работы необходимо иметь стратегию поиска работы.

Важно не просто прислать резюме как можно большему числу работодателей, а тщательно поработать над ним, и вообще отнестись к поиску работы как к отдельному виду работы.

10. Самые популярные профессии

В списке самых популярных профессий значительных изменений не произошло, так что тренды 2022 года сохраняются. Наибольший спрос сегодня наблюдается на водителей, работников сферы торговли, логистики, поваров, работников сферы маркетинга, врачей.

Положительная динамика заработных плат ожидается в сфере строительства, энергетики, агропромышленного комплекса, оборонно-промышленного комплекса.

Популярность прогнозируют инженерам по строительству и машиностроению. Все эти профессии объединяет то, что они важны для обеспечения жизнедеятельности страны. Продолжает свое развитие сфера ІТ.

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borgexpert По материалам:

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