Зима в Європі може бути холоднішою, ніж зазвичай, що підвищить попит на газ — Finance.ua

Зима в Європі може бути холоднішою, ніж зазвичай, що підвищить попит на газ Вчора 18:46 — Енергетика

Зима в цьому році очікується більш холодна і суха, ніж зазвичай. Такі умови можуть посилити тиск на уряди і компанії, що управляють поставками природного газу.

Метеорологічне управління Великобританії заявило, що існує велика ймовірність того, що наступні три місяці будуть холоднішими, ніж зазвичай, із середньою температурою від 4 до трохи нижче 6 градусів за Цельсієм. При цьому очікується, що погода буде більш сухою, ніж зазвичай, з меншою кількістю дощів з листопада по січень.

«Все це говорить про те, що попит на газ, пов’язаний з опаленням, буде рости цієї зими. Люди не збираються вимикати опалення, якщо їм холодно, і тому ми, ймовірно, отримаємо стійкий попит, пов’язаний з опаленням», — заявила головний економіст з сировинних товарів в Capital Economics Керолайн Бей.

Ціни на газ продовжили нещодавнє зниження, викликане великими запасами палива, які Європа встигла накопичити. Орієнтовні оптові ціни на газ в Нідерландах впали на 9% до приблизно 127 євро або 126 доларів за мегават-годину. Ціни у Великобританії впали на 7% до 3,14 фунта або 3,62 долара за тепло.

Ф’ючерсні контракти припускають, що газ подорожчає, коли температура взимку впаде, але ціни не повернуться до максимумів, які були в серпні. Одна з причин — тепла погода, яка відтермінувала опалювальний сезон.

Влада країн сподівається на м’яку, вологу зиму, яка також може принести сильний вітер, що дозволить збільшити виробництво вітрової енергії.

Згідно з прогнозами Capital Economics, європейські ціни досягнуть 150 євро за МВт-год до кінця року.

УНІАН За матеріалами:

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