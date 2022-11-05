Зима в Європі може бути холоднішою, ніж зазвичай, що підвищить попит на газ — Finance.ua
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Зима в Європі може бути холоднішою, ніж зазвичай, що підвищить попит на газ

Енергетика
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Зима в цьому році очікується більш холодна і суха, ніж зазвичай. Такі умови можуть посилити тиск на уряди і компанії, що управляють поставками природного газу.
Про це пише The Wall Street Journal.
Метеорологічне управління Великобританії заявило, що існує велика ймовірність того, що наступні три місяці будуть холоднішими, ніж зазвичай, із середньою температурою від 4 до трохи нижче 6 градусів за Цельсієм. При цьому очікується, що погода буде більш сухою, ніж зазвичай, з меншою кількістю дощів з листопада по січень.
«Все це говорить про те, що попит на газ, пов’язаний з опаленням, буде рости цієї зими. Люди не збираються вимикати опалення, якщо їм холодно, і тому ми, ймовірно, отримаємо стійкий попит, пов’язаний з опаленням», — заявила головний економіст з сировинних товарів в Capital Economics Керолайн Бей.
Ціни на газ продовжили нещодавнє зниження, викликане великими запасами палива, які Європа встигла накопичити. Орієнтовні оптові ціни на газ в Нідерландах впали на 9% до приблизно 127 євро або 126 доларів за мегават-годину. Ціни у Великобританії впали на 7% до 3,14 фунта або 3,62 долара за тепло.
Ф’ючерсні контракти припускають, що газ подорожчає, коли температура взимку впаде, але ціни не повернуться до максимумів, які були в серпні. Одна з причин — тепла погода, яка відтермінувала опалювальний сезон.
Влада країн сподівається на м’яку, вологу зиму, яка також може принести сильний вітер, що дозволить збільшити виробництво вітрової енергії.
Згідно з прогнозами Capital Economics, європейські ціни досягнуть 150 євро за МВт-год до кінця року.
За матеріалами:
УНІАН
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