Звільненим із полону українцям відновлять виплати — Finance.ua
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Звільненим із полону українцям відновлять виплати

Особисті фінанси
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Звільненим із полону українцям відновлять виплати. Крім цього, гроші зможуть отримати й ті, хто досі перебуває в неволі.
Про це йдеться на сторінці Мінреінтеграції України в Telegram.
Так, Мінреінтеграції планує відновити роботу міжвідомчої комісії з виплат політв’язням. Після цього буде відновлено виплати звільненим із полону українцям та тим, хто ще перебуває в неволі.
Отримати допомогу зможуть:
  • українці, позбавлені свободи внаслідок злочинних дій агресора;
  • сім’ї українців, позбавлених особистої свободи на тимчасово окупованих територіях та території рф з політичних мотивів, а також через громадську, політичну чи професійну діяльність таких осіб.
Також повідомляється про те, яку суму зможуть отримати українці. Полонені, які вже звільнені з неволі або ще позбавлені свободи, щодо яких уряд ухвалить позитивне рішення, зможуть отримати одноразову грошову підтримку у розмірі 100 тисяч гривень.
За матеріалами:
УНІАН
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