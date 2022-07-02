Звільненим із полону українцям відновлять виплати — Finance.ua

Звільненим із полону українцям відновлять виплати Вчора 19:04 — Особисті фінанси

Звільненим із полону українцям відновлять виплати. Крім цього, гроші зможуть отримати й ті, хто досі перебуває в неволі.

Про це йдеться на сторінці Мінреінтеграції України в Telegram

Так, Мінреінтеграції планує відновити роботу міжвідомчої комісії з виплат політв’язням. Після цього буде відновлено виплати звільненим із полону українцям та тим, хто ще перебуває в неволі.

Отримати допомогу зможуть:

українці, позбавлені свободи внаслідок злочинних дій агресора;

сім’ї українців, позбавлених особистої свободи на тимчасово окупованих територіях та території рф з політичних мотивів, а також через громадську, політичну чи професійну діяльність таких осіб.

Також повідомляється про те, яку суму зможуть отримати українці. Полонені, які вже звільнені з неволі або ще позбавлені свободи, щодо яких уряд ухвалить позитивне рішення, зможуть отримати одноразову грошову підтримку у розмірі 100 тисяч гривень.

УНІАН За матеріалами:

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