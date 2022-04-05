Звільнення імпорту від мита та ПДВ: Зеленський підписав закон про "митну реформу" — Finance.ua

Звільнення імпорту від мита та ПДВ: Зеленський підписав закон про "митну реформу"

Вчора 12:00 — Казна та Політика

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 7190 , який передбачає податкові та митні зміни в умовах воєнного стану.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Що це дасть? Закон передбачає звільнення імпорту від мита та ПДВ, призупинення реєстрації платником ПДВ для нових «спрощенців» замість анулювання, скасування податку на житлову нерухомість на територіях бойових дій та на територіях, окупованих збройними формуваннями рф.

Він дозволить зробити в Україні найшвидшу у світі митницю, заявиляв Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Прибирається ПДВ та ввізне мито на імпорт товарів, які завозяться платниками єдиного податку з обігу. На митниці також тепер працює декларативний принцип роботи», — пояснював раніше очільник уряду.

За словами Прем’єра, на підставі лише однієї сторінки спрощеної декларації гуманітарні вантажі оформлюються митницею за 10-15 хвилин. Отримувати будь-які документи від ВЦА чи інших органів для ввезення гуманітарної допомоги не потрібно.

Деталі. Що передбачає закон:

ввезення імпортних товарів звільняється від мита. Норма не буде розповсюджуватися на товари з рф, бвлорусі та тимчасово окупованих територій (ТОТ);

з 1 квітня і до завершення війни звільняються від ПДВ товари, які ввозять «спрощенці» 1 — 3 груп;

також скасовується обов’язок подавати дозвільні документи, необхідні при імпорті (санітарні, екологічні та інші);

реєстрація платником ПДВ наразі призупиняється, але не анулюється;

торгувати товарами з рф, білорусі та ТОТ забороняється;

за всі товари, придбані з ПДВ до переходу на спрощену систему і використані під час перебування на спрощеній системі, після закінчення воєнного стану треба буде нарахувати ПДВ.

Більше про зміни розповідав нардеп Ярослав Железняк у своєму Facebook.

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