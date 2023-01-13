Зв'язок буде повертатися на звільнені території швидше — затверджено План з відновлення — Finance.ua

Зв'язок буде повертатися на звільнені території швидше — затверджено План з відновлення Сьогодні 12:38 — Казна та Політика

Зв'язок буде повертатися на звільнені території швидше — затверджено План з відновлення

Уряд затвердив План з відновлення , згідно з яким ремонті бригади телеком-компаній будуть вирушати на деокуповані території одразу після ДСНС.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Як зазначається, тепер бригади телеком-компаній зможуть ремонтувати інфраструктуру без затримок, адже уряд визначив телекомунікаційну інфраструктуру пріоритетом.

«Зв’язок буде повертатися на звільнені території швидше. Відразу після ЗСУ та ДСНС на деокуповані території вирушають ремонтні бригади телеком-компаній. Щоб люди там знову були на зв’язку, а життя та робота у місті — оперативно відновлювалися», — зазначила пресслужба міністерства.

Загалом з квітня оператори відбудували близько 1400 зруйнованих базових станцій у 400 населених пунктах. А 80% звільнених міст частково з інтернетом, зазначили у Мінцифри.

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