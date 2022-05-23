Зупинка торгівлі з рф, блокування банків та ІТ: до чого Зеленський закликав світ в Давосі — Finance.ua

Зупинка торгівлі з рф, блокування банків та ІТ: до чого Зеленський закликав світ в Давосі

Вчора 14:31 — Казна та Політика

Зупинка торгівлі з рф, блокування банків та ІТ: до чого Зеленський закликав світ в Давосі, GETTY IMAGES

Зеленський у виступі на Давоському форумі закликав світ повністю розірвати торгівлю з рф, запровадити нафтове ембарго, а також заблокувати всі російські банки та відмовитися від російського ІТ.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у своєму виступі на Світовому економічному форумі у Давосі у понеділок.

«Зараз дійсно момент, коли вирішується чи пануватиме в світі груба сила. Якщо пануватиме, то наші думки нецікаві, і в Давосі ми можемо більше не збиратись — бо для чого? Груба сила не шукає нічого, окрім як підкорення тих, кого хоче підкорити. І не дискутує, а вбиває одразу, як це робить росія в Україні прямо зараз — коли ми з вами спілкуємось», — заявив він.

За словами Зеленського, потрібно змінювати підхід, і не просто дискутувати, а діяти, створювати нові інструменти та прецеденти.

«Санкції мають бути максимальними, аби росія, чи будь-який інший агресор, який хоче піти жорстокою війною проти сусіда, чітко знали, до чого це одразу призведе. І таких санкцій проти рф, я вважаю, досі немає, а вони повинні бути. Ембарго на російську нафту, повне блокування всіх російських банків без виключення, повна відмова від російського ІТ, повне припинення торгівлі з агресором», — зазначив президент України.

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Крім того, наголосив Зеленський, необхідно створити прецедент повного виходу усіх іноземних компаній з рф, щоб «ваші бренди не асоціювалися з воєнними злочинами та аби офіси, рахунки та товари не використовувалися воєнними злочинцями у їхніх кривавих інтересах».

Натомість він закликав до того, аби компанії, які покинули російський ринок, розгортали діляльність в Україні, де не лише є 40 мільйонів споживачів, але й відкриває доступ до ринків Європи.

Щодо російських активів, Зеленський підкреслив, що вони мають бути конфісковані на компенсації всім тим, хто постраждав від російської війни. Таким чином, за словами президента, в різних агресорів «точно не буде мотивації робити те, що зробила і продовжує робити росія».

Зеленський також закликав створити «такий прецедент відновлення країни після війни, який продемонструє всім, хто мріє знищити життя сусіда, що війна не дає бажаного результату».

Для цього Україна пропонує спеціальну історичну модель відбудови, коли у кожної з країн-партнерів чи компаній-партнерів є можливість взяти шефство над певним регіоном України, містом чи громадою, або галуззю промисловості. Такі напрямки вже обрали Британія, Данія, ЄС та «інші провідні міжнародні суб’єкти».

«Це дозволить не лише залучити найкращих світ спеціалістів, будівельників, менеджерів тощо, а й стане найбільшою в Європі за весь час після Другої світової війни можливістю для економічного стрибка», — наголосив президент.

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