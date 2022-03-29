Зухвале порушення: НБУ відерагував на ідею запровадження обігу рубля на тимчасово захоплених територіях України — Finance.ua

Зухвале порушення: НБУ відерагував на ідею запровадження обігу рубля на тимчасово захоплених територіях України

Вчора 12:13 — Валюта

Національний банк України вважає неприпустимими дії рф щодо обмеження обігу готівкової та безготівкової гривні. Нагадаємо, у росії заговорили про запровадження обігу російського рубля на територіях, що тимчасово не контролюються українською владою або знаходяться під загрозою захоплення, зокрема Запорізької та Херсонської областей.

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«Інформація про цю „ініціативу“ надходить від банків, а також засобів масової інформації. Водночас такі дії російських загарбників неможливі без злочинної підтримки та політичної волі керівництва центрального банку російської федерації», — йдеться у повідомленні Нацбанку України.

Як реагує Національний банк:

У зв’язку з цим Національний банк України наголошує, що відповідно до Конституції України єдиною грошовою одиницею України є гривня.

регулятор вважає неприйнятним сприяння військовій агресії російських загарбників, зокрема щодо будь-якого обмеження обігу грошової одиниці України — гривні;

вимагає від центрального банку рф негайного припинення дій щодо запровадження обігу інших платіжних засобів на тимчасово захопленій території України.

У регулятора наголосили, що випуск та обіг на території України інших грошових одиниць і використання грошових сурогатів як засобу платежу забороняється.

«Національний банк України заявляє, що дії російських загарбників щодо обмеження обігу готівкової і безготівкової гривні та спроби запровадження обігу російського рубля на тимчасово захоплених територіях України порушують норми міжнародного права», — зазначили у НБУ.

Також Нацбанк звернувся до офісу Генерального прокурора України з проханням врахувати цю інформацію під час підготовки позовів до відповідних міжнародних судів.

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