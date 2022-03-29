Зухвале порушення: НБУ відерагував на ідею запровадження обігу рубля на тимчасово захоплених територіях України — Finance.ua
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Зухвале порушення: НБУ відерагував на ідею запровадження обігу рубля на тимчасово захоплених територіях України

Вчора 12:13Валюта
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Національний банк України вважає неприпустимими дії рф щодо обмеження обігу готівкової та безготівкової гривні. Нагадаємо, у росії заговорили про запровадження обігу російського рубля на територіях, що тимчасово не контролюються українською владою або знаходяться під загрозою захоплення, зокрема Запорізької та Херсонської областей.
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«Інформація про цю „ініціативу“ надходить від банків, а також засобів масової інформації. Водночас такі дії російських загарбників неможливі без злочинної підтримки та політичної волі керівництва центрального банку російської федерації», — йдеться у повідомленні Нацбанку України.
Як реагує Національний банк:
У зв’язку з цим Національний банк України наголошує, що відповідно до Конституції України єдиною грошовою одиницею України є гривня.
  • регулятор вважає неприйнятним сприяння військовій агресії російських загарбників, зокрема щодо будь-якого обмеження обігу грошової одиниці України — гривні;
  • вимагає від центрального банку рф негайного припинення дій щодо запровадження обігу інших платіжних засобів на тимчасово захопленій території України.
У регулятора наголосили, що випуск та обіг на території України інших грошових одиниць і використання грошових сурогатів як засобу платежу забороняється.
«Національний банк України заявляє, що дії російських загарбників щодо обмеження обігу готівкової і безготівкової гривні та спроби запровадження обігу російського рубля на тимчасово захоплених територіях України порушують норми міжнародного права», — зазначили у НБУ.
Також Нацбанк звернувся до офісу Генерального прокурора України з проханням врахувати цю інформацію під час підготовки позовів до відповідних міжнародних судів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.ua
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