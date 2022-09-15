Зростання облікової ставки дозволило банкам заробляти 3,3 млрд грн на місяць на депозитних сертифікатах НБУ — Finance.ua

Зростання облікової ставки дозволило банкам заробляти 3,3 млрд грн на місяць на депозитних сертифікатах НБУ Вчора 17:40 — Фондовий ринок

Зростання облікової ставки дозволило банкам заробляти 3,3 млрд грн на місяць на депозитних сертифікатах НБУ

Підвищення облікової ставки Національним банком у червні до 25% дозволило українським банкам непогано заробляти. Йдеться про вкладення вільних коштів у депозитні сертифікати НБУ, відсотки за якими зросли до 23% річних. Тільки в липні фінустанови заробили таким чином 3,3 млрд грн.

Про це пише «Forbes Україна».

Загалом банки тримають у депозитних сертифікатах НБУ понад 200 млрд грн. Топ-10 банків, які найбільше заробили на відсотках за такими вкладами у липні, очолили ПриватБанк (601 млн грн), Укрсиббанк (434 млн грн) та Райффайзен Банк (370 млн грн на місяць). Також до десятки входять:

Сітібанк — 287 млн ​​грн;

Креді Агріколь Банк — 225 млн грн.;

ОТП Банк — 189 млн грн;

Універсал Банк — 180 млн грн.;

Укрэксимбанк — 122 млн грн;

Таскомбанк — 98 млн грн;

Альфа-Банк — 81 млн грн.

Заробіток на депсертифікатах НБУ, судячи зі звітності, не є основним для цих банків. Середня його частка у чистих відсоткових доходах — 7%, або від 2% в Альфа-Банк у до 20% у Сітібанку.

Експерти наголошують, що такі доходи — ситуативні та тимчасові.

Переважно так заробляють банки, які мають надмірну ліквідність, оскільки НБУ будь-якої миті може змінити правила ринку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УБР За матеріалами:

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