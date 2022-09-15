Зростання облікової ставки дозволило банкам заробляти 3,3 млрд грн на місяць на депозитних сертифікатах НБУ — Finance.ua
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Зростання облікової ставки дозволило банкам заробляти 3,3 млрд грн на місяць на депозитних сертифікатах НБУ

Фондовий ринок
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Зростання облікової ставки дозволило банкам заробляти 3,3 млрд грн на місяць на депозитних сертифікатах НБУ
Зростання облікової ставки дозволило банкам заробляти 3,3 млрд грн на місяць на депозитних сертифікатах НБУ
Підвищення облікової ставки Національним банком у червні до 25% дозволило українським банкам непогано заробляти. Йдеться про вкладення вільних коштів у депозитні сертифікати НБУ, відсотки за якими зросли до 23% річних. Тільки в липні фінустанови заробили таким чином 3,3 млрд грн.
Про це пише «Forbes Україна».
Загалом банки тримають у депозитних сертифікатах НБУ понад 200 млрд грн. Топ-10 банків, які найбільше заробили на відсотках за такими вкладами у липні, очолили ПриватБанк (601 млн грн), Укрсиббанк (434 млн грн) та Райффайзен Банк (370 млн грн на місяць). Також до десятки входять:
  • Сітібанк — 287 млн ​​грн;
  • Креді Агріколь Банк — 225 млн грн.;
  • ОТП Банк — 189 млн грн;
  • Універсал Банк — 180 млн грн.;
  • Укрэксимбанк — 122 млн грн;
  • Таскомбанк — 98 млн грн;
  • Альфа-Банк — 81 млн грн.
Заробіток на депсертифікатах НБУ, судячи зі звітності, не є основним для цих банків. Середня його частка у чистих відсоткових доходах — 7%, або від 2% в Альфа-Банку до 20% у Сітібанку.
Експерти наголошують, що такі доходи — ситуативні та тимчасові.
Переважно так заробляють банки, які мають надмірну ліквідність, оскільки НБУ будь-якої миті може змінити правила ринку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УБР
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