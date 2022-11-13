Зростання кількості пасажирів та тарифів: Ryanair дав прогноз на найближчі роки — Finance.ua

Зростання кількості пасажирів та тарифів: Ryanair дав прогноз на найближчі роки Сьогодні 23:14 — Фондовий ринок

Ryanair повідомила про свій найбільший прибуток за літній сезон. Авіакомпанія очікує дуже сильного зростання пасажирів та тарифів у найближчі роки, оскільки клієнти перемикаються з дорожчих літаків її конкурентів.

Про це повідомляє Reuters

Однак Ryanair попередив, що відновлення Європи, як і раніше, схильне до потрясінь, викликаних COVID-19 і вторгненням росії в Україну.

Ірландська авіакомпанія, найбільша в Європі за кількістю пасажирів, заробила 1,371 млрд євро за шість місяців до кінця вересня першої половини фінансового року. Це перевищує попередній рекорд першого півріччя 2017 року у 1,29 млрд євро.

«Побоювання з приводу впливу рецесії та зростання інфляції споживчих цін на бізнес-модель Ryanair сильно перебільшені», — заявив генеральний директор Майкл О’Лірі.

За його словами, сильні фундаментальні показники продовжуватимуть підтримувати «стійке зростання трафіку та середнього тарифу як мінімум протягом наступних 18 місяців». Прибуток та обсяги перевезень очікують «дуже сильного зростання» до 2025 року за умови, що ціни на нафту залишаться відносно стабільними, додав він.

Збиткова зима, протягом якої Ryanair сподівається збільшити трафік на 10% порівняно з доковідним рівнем, ймовірно, знизить прибуток 1,0-1,2 млрд євро за фінансовий рік, який закінчується 31 березня.

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О’Лірі сказав, що квартал з липня по вересень продемонстрував зростання у масштабах, яких він ніколи не бачив: зростання трафіку на 15% у поєднанні з підвищенням тарифів на 14% завдяки поєднанню відкладеного попиту та скорочення конкурентів після COVID.

За його словами, замовлення у листопаді та грудні залишаються високими, але на перші три місяці 2023 року мало інформації.

В останні тижні кілька конкурентів представили оптимістичні прогнози: Wizz Air, власник British Airways IAG і Lufthansa заявили, що спостерігають зростання продажів квитків, що продовжується, попри побоювання інфляції.

Фінансовий директор Ніл Сорахан сказав, що Ryanair очікує «значної консолідації та деяких невдач авіакомпаній» протягом наступних 3-4 років, а О’Лірі сказав, що Ryanair може залишитися єдиним великим бюджетним перевізником у Європі.

Ryanair планує збільшити кількість пасажирів зі 168 млн пасажирів цього фінансового року до 185 млн наступного.

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